Журналисты Приморья отметили свой профессиональный праздник - День российской печати по-особому

306 лет назад вышел в свет первый номер первой российской газеты "Ведомости". Накануне праздника журналистов, который отмечается 13 декабря, корреспондент "ЗР" встретился с директором филиала ВГТРК "ГТРК "Владивосток", директором Института массовых коммуникаций ДВГУ Валерием БАКШИНЫМ. - Валерий Викторович, давайте начнем нашу беседу с событий 21 декабря. Как вы оцениваете действия московского ОМОНа в отношении журналистов на центральной площади Владивостока? - Оценка того, что произошло 21 декабря на площади Борцов за власть Советов в отношении журналистов, может быть только такой: были нарушены права журналистов, закрепленные в п. 7 ст. 47 Федерального закона "О средствах массовой информации", а именно право "посещать места... массовых беспорядков и массовых скоплений граждан". Сотрудники ОМОНа задержали 21 декабря десятки журналистов, исполнявших свои профессиональные обязанности, некоторые журналисты были избиты, телеоператору японской компании NHK сломали руку, повредили его видеокамеру. Все это, на мой взгляд, подпадает под действие п. 2 ст. 144 Уголовного кодекса РФ "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Об этом я написал прокурору Приморского края Юрию ХОХЛОВУ, а также первому заместителю министра внутренних дел РФ Михаилу СУХОДОЛЬСКОМУ. Я убежден, что была дана команда целенаправленно задерживать журналистов, а сотрудники "Зубра" исполнили ее так, как их учили. - Вы надеетесь, что за беспредел ОМОНа 21 декабря кто-то будет наказан? - Надеюсь, что будет, по крайней мере, дана честная, объективная оценка действий сотрудников московского ОМОНа. Ведь до сих пор пресс-службы и Приморского УВД, и МВД России пытаются утверждать, что ОМОН действовал в рамках российского законодательства. Но, удивлюсь, если будет названа фамилия того, кто отдал 21 декабря приказ "мочить" журналистов. Скорее всего, это кто-то из местных начальников. - ПТР - единственный местный канал, показавший телерепортаж с площади 21 декабря? - Наша группа 21 декабря работала на площади, но девчатам (а мы как предчувствовали и в этот день специально направили на акцию женскую группу) удалось избежать силовых действий ОМОНа, но не повезло нашему журналисту Федору ГУРКО, который был задержан и избит сотрудниками ОМОНа, что зафиксировано в справке травмпункта. Мы, кстати, не планировали делать сюжет с площади. Но после того, что произошло, я дал указание включить сюжет в дневной выпуск программы "Вести: Приморье". Кстати, репортажи об омоновском беспределе во Владивостоке показали многие телекомпании мира, в частности европейский телеканал Euronews и японская телекомпания NHK. Наши же местные "ОТВ-Прим" и ТНТ промолчали - видимо, боялись. - Как и некоторые газеты... - Налицо две крайности. Некоторые газеты, на мой взгляд, искусственно нагнетали эмоции ("кровавое воскресенье" и т. д.), а другие событий на площади "не заметили". И это печально. Ведь телевидение, при всей своей эффективности, долго не живет. Газеты же хранятся вечно. - Среди тех, кто "не заметил", был и ваш любимый "Владивосток". Ведь вы создавали и почти 10 лет руководили этой газетой... - Да, "Владивосток" - это часть моей жизни, и очень значительная. Можно сказать, что через "Владивосток" я попытался реализовать свое видение современной массовой газеты. И мне очень неприятно то, что творится сейчас с газетой. В свое время я жестко добивался, чтобы никто из учредителей газеты, а потом ее акционеров, в том числе и главный редактор, не обладал контрольным пакетом, а значит возможностью единолично решать ее судьбу. Но сейчас глава Владивостока таким пакетом обладает и его люди решают, что печатать или не печатать во "Владивостоке". Главный редактор и его замы, похоже, являются руководителями формально. А люди, приставленные "кураторами", либо ничего не понимают в журналистике, либо сознательно делают все, чтобы уничтожить газету. "Владивосток" становится стенгазетой администрации города... - Вы не исключаете, что такая позиция газеты - это попытка выжить в условиях финансового кризиса? - Да, сейчас всем СМИ (и "Золотому Рогу", наверное, тоже?) жить очень сложно - рекламы, а значит, и финансовых доходов, становится все меньше. Но ваша газета же не промолчала. И в истории газеты "Владивосток" были куда более сложные периоды, но мы ведь решали проблемы. - Изменят ли ситуацию последние кадровые назначения во "Владивостоке"? - После моего ухода10 лет назад, газетой и компанией руководил Сергей БУЛАХ. У него было свое видение газеты, он был более компромиссным руководителем, чем я. Но даже Булах не устроил власть. Я не верю, что бывший руководитель "ОТВ-Прим" Елена ВЛАДИМИРОВА, назначенная 12 января главным редактором "Владивостока", сможет вывести газету из профессионального кризиса. Сейчас многое зависит от журналистского коллектива, ведь главный акционер нарушил устав редакции, назначив главного редактора без согласия коллектива. - Как, на ваш взгляд, финансовый кризис отразится на приморской журналистике? - В нашей стране существование тех или иных СМИ часто определяется не экономическими, а сугубо политическими факторами, особенно это касается печатных изданий. В Приморье, по данным на октябрь 2008 года, было зарегистрировано 316 газет и 137 журналов - такого "изобилия" нет во всей Японии. И кризис, конечно, ударит по журналистике. Газет и журналов станет намного меньше, ведь рекламные доходы стремительно сокращаются. Очень тяжело радиостанциям - радио и без того занимало небольшую долю рекламного "пирога". В телекомпаниях ситуация более или менее стабильная, по крайней мере ГТРК "Владивосток" пока не ощутила падения рекламы. В целом же, на мой взгляд, экономическая ситуация в приморских СМИ не столь критическая, как в центральных регионах. Меня больше тревожит политическая ситуация в приморской журналистике, что и показали события 21 декабря. - А как вы прокомментируете новогодние изменения в телеэфире Владивостока? - Появление на 3-м канале программ РБК? Не понятно, на каком основании этот деловой телеканал стал работать во владивостокском телеэфире. 3-й канал давно существует как бы вне правового поля - лицензии на него принадлежат компаниям, которые практически не работают. Однако уход "ОТВ-Прим" с 3-го телеканала не радует. Ведь до января выпуски новостей во Владивостоке делали только три компании: ПТР, "ОТВ-Прим" и ТНТ. Этого мало для полноценной конкуренции. А сейчас ситуация ухудшилась. - Но нам обещают, что скоро, с внедрением цифрового вещания, в Приморье будет много телевизионных каналов. - Давайте опустимся на грешную землю. Да, к 2015 году цифровое телевидение позволит в любом населенном пункте страны принимать десятки каналов. Однако далеко не все телеканалы будут в бесплатном доступе. Кстати, не так давно "Золотой Рог" сообщил, какие телеканалы войдут в социальный пакет. К сожалению, здесь вкралась неточность: регионального телеканала в соцпакете не будет. Как сообщил министр связи и массовых коммуникаций Игорь ЩЕГОЛЕВ, в соцпакет войдут "Первый канал", "Россия", "Вести плюс", "Культура", "Спорт", НТВ, "Пятый канал", "Детский канал", а также три радиостанции - "Маяк", "Радио России" и "Вести FM". Что касается Владивостока, то полноценное цифровое вещание при его рельефе возможно только в кабельном варианте. Пока же кабельной сетью охвачена незначительная часть города. Будем надеяться, что власть этим вопросом озаботится. - Но узнает ли власть о том, что происходит в родном городе и крае? Это зависит от журналистов и собственников СМИ. - Соглашусь с вами.