"ОТВ-Прим" сменила "кнопку" во Владивостоке

В новогодние праздники многие телезрители Владивостока не смогли найти первый информационный канал Приморья "ОТВ-Прим". На его месте оказался общероссийский деловой канал "РБК", причем в левом верхнем углу красуется логотип позабытой телекомпании "РВК". "ЗР" решил выяснить, почему и куда пропал канал, финансируемый из бюджета Приморского края.

Напомним, 3-я телевизионная кнопка Владивостока довольно долго представляла собой "разношерстный" канал. На нем вещали сразу семь телекомпаний: ООО "Российская вещательная корпорация" (РВК), ООО "Приморское коммерческое телевидение" (ПКТВ), ООО "Приоритет", ООО "Телерадиокомпания Тройс", ООО "Ракурс-С", ГУ "Информационно-методический центр" (Учебное телевидение "УТВ"), ООО "Океан-ТВ". В мае 2004 года канал обрел единое лицо. На его частоте стало вещать краевое государственное учреждение "Общественное телевидение Приморья", которое заключило договоры о передаче исключительных прав на использование Сетевого программного блока. Однако с Нового года "ОТВ-Прим" пропало.

"ЗР" выяснил, что в телекомпании "ОТВ-Прим" началась реструктуризация. Сменился руководящий состав. Генеральным директором с 10 января назначен Михаил ПОЛУСМАК, который до этого с 2002 года работал пресс-секретарем губернатора Приморского края. К нему-то и обратилось наше издание за разъяснениями.

- Телекомпания "РВК" в прошлом году приняла решение поменять сетевого партнера на компанию "РБК", - пояснил Михаил Полусмак. - Но наша телекомпания по-прежнему работает. Могу заверить, что информационная и программная редакции будут, как и прежде, делать полюбившиеся зрителям передачи о жизни Приморья и Владивостока. Но готовим и новинки. Мы начали работу по корректировке сетки вещания. Хотим увеличить долю аналитических программ.

Передачи "ОТВ-Прим" с помощью обычных эфирных антенн могут смотреть жители Эгершельда и все, до кого доходит сигнал 6-го эфирного канала ретрансляционной вышки, расположенной на Де-Фризе, то есть жилые массивы, выходящие на Амурский залив. Кроме того, передачи транслируют кабельные сети "ОТВ", "Подряд", "IP-TV Дальсвязь" и "Фьорд". Правда, их абоненты должны включить "автопоиск" на своих телевизорах, чтобы настроиться на "ОТВ-Прим". На остальной территории Приморского края для зрителей ничего не изменилось.