Электрички во Владивостоке будут ходить реже, а машинисты электровозов соответственно станут получать меньше

Сразу после новогодних праздников существенно сократилось расписание пригородных электропоездов и в то же время снизили зарплату сотрудникам.

Как сообщили в Дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении Владивостокского отделения ДВЖД, изменения в графике движения электричек обусловлены снижением спроса в зимний период. Между тем традиционное зимнее сокращение количества электропоездов на пригородном направлении прошло 8 ноября прошлого года. Тогда была отменена часть электричек и сокращено количество вагонов, сразу после нового года отменили еще 8 рейсов электропоездов. Дабы сохранить рентабельность пригородного сообщения, в ДВЖД пошли на непопулярные меры - на 40% сократили оклады работников, также сокращен штат, например, известно, что некоторые машинисты электровозов перешли в помощники и слесари.

Комментарии по этому поводу получить не удалось, но о причинах таких решений догадаться не сложно. В стране финансовый кризис, и подобные меры не редкость и на менее крупных предприятиях. Также замена льгот на денежные компенсации сокращает дотации из местных бюджетов, да и ездить бывшие льготники станут меньше. Кроме того, остается неясной финансовая ситуация в ОАО "Экспресс-Приморье" - совместном предприятии администрации края и ВО ДВЖД. По слухам, эта организация испытывает нехватку средств и имеет задолженность перед железнодорожниками, которые для сохранения рентабельности пригородного направления и пошли по пути сокращения затрат.