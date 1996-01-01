Чукотка поделилась с Камчаткой оленями

Правительство Чукотского АО подписало соглашение с руководством Камчатского края о продаже оленей, сумма сделки - 4,2 млн руб.

Камчатка уже внесла аванс в размере 70% от общей стоимости. Речь идет о тысяче голов оленей совхоза "Ваежский" Анадырского района. Передача оленей состоится в начале ноября. Животных поместили в отдельный кораль, где они были осмотрены, у них взяты анализы и проведены прочие зоотехнические мероприятия. В начале ноября оленей перегонят ближе к административной границе, где и состоится их передача. Практика продажи оленей на Камчатку будет продолжена и в следующем году. Сейчас на Чукотке более 222 тыс. оленей, около 7 тыс. из них находятся в частной собственности. Этого достаточно, чтобы можно было продавать животных другим регионам.