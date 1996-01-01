Собаки могут встретить Новый год по-человечьи

На рынке услуг для домашних питомцев к Новому году появилось новое веяние - в зоомагазины завезли коллекцию костюмов сезона Зима-2009 для собачек.

Хозяева радуют себя и любимцев приобретением шубок, комбинезонов, носочков, кед и даже гламурных головных уборов. А собачье-кошачьи парикмахерские к праздникам предложили услугу новогодней фотосессии с праздничной укладкой и маникюром. Причем мастер может организовать съемку как в павильоне, так и с выездом на дом. "Раньше карнавальными костюмами озадачивались только те хозяева, которые традиционно выставляли своих питомцев на выставке. Сейчас тенденция изменилась. Владельцы считают любимую собаку членом семьи, соответственно наряжают ее как ребенка и заказывают фотографу запечатлеть семьи в полном составе", - рассказали "ЗР" в одном из "собачьих" салонов города.