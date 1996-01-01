2009 год объявлен Годом русского языка в Китае

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал распоряжение о проведении в 2009 году Года русского языка в Китае, а в 2010 году - Года китайского языка в РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

"В целях дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в гуманитарной сфере провести в 2009 году Год русского языка в Китайской Народной Республике и в 2010 году Год китайского языка в Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

Согласно распоряжению создан организационный комитет, председателем которого назначен вице-премьер РФ Александр ЖУКОВ, сообщает РИА Новости.