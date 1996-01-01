«Пенсионное - 50%» действительно по 31 января

Муниципальные льготники, не входящие в регистр федеральных и краевых льготников - пенсионеры Владивостока, школьники из малообеспеченных семей и студенты очных отделений - с 1 января 2009 года, на основании муниципального правового акта, принятого Думой Владивостока, будут получать выплаты из городского бюджета в качестве компенсации за проезд в автобусах.

Замена натуральных транспортных льгот предусмотрена федеральным законодательством. При этом для пенсионеров Владивостока по возрасту (женщины - с 55 лет, мужчины - с 60 лет), не получающих федеральных и краевых льгот, проезд в трамваях и троллейбусах останется бесплатным. Для этого пенсионерам данной категории необходимо предъявлять в электротранспорте новые удостоверения льготников. Выдача таких удостоверений будет проводиться с 3 по 5 января, а также с 11 января 2009 года в районных отделах по реализации программ по поддержке населения.

Учитывая возможную напряженность начального периода замены удостоверений, а также в целях уменьшения очередей в отделах по реализации программ по поддержке населения, администрация Владивостока приняла решение: в течение января 2009 года пенсионеры по возрасту, не получающие федеральных и краевых льгот, смогут осуществлять проезд в трамваях и троллейбусах бесплатно по удостоверениям старого образца.

Для этого, на период замены, в течение января 2009 года остаются действительными льготные удостоверения с отметкой "Пенсионное - 50%". При этом администрация Владивостока убедительно просит муниципальных пенсионеров не затягивать с оформлением удостоверений нового образца. Льготные удостоверения старого образца действительны по 31 января 2009 года.