7 января 2009 года весь православный мир отмечает Рождество Христово. Говорят, что в этот день мироточат иконы в храмах, на небе появляются пророческие знамения, немощные исцеляются святой водой и словом божьим. Иными словами, в этот день происходят всякие чудеса. А почему бы и нет? В жизни должно быть место не только подвигу. На самом деле чудеса вокруг нас случаются почти ежедневно. Иногда мы их даже не замечаем. Сама наша жизнь - это главное чудо! Накануне Рождества «ЗР» решил выяснить у жителей Владивостока, было ли чудо в их жизни? И многих этот вопрос загнал поначалу в тупик! Хотя, как пел Юрий АНТОНОВ: «Мы все спешим за чудесами...».

Людмила РОДЫГИНА, инженер:

- Наш старший сын Сергей родился через четыре года после нашей свадьбы. И как раз за неделю до 30-летия мужа. И выписали нас с долгожданным первенцем в день рождения мужа! У него юбилей, а я не могу ни стол накрыть, ни подарок купить. Но муж не обиделся, я с ребенком была для него подарком. Для нас это было чудо!

Людмила ОСАДЧУК, заместитель директора по науке Приморской государственной публичной библиотеки им. М.Горького:

- Чуда хочется всем! Но того чуда, что мне хочется, в моей жизни уже не случится. Это очень личное, поэтому я вам ничего не скажу. Такая вот интрига. Вообще жизни без чудес не бывает.

У меня, например, два раза перед самым новым годом рвались батареи, но я никого не залила! Когда это случилось в первый раз, у меня был цокольный этаж. Второй раз рвануло в новой квартире. Вода стала течь потихоньку, я успела подставить ванну. И всю ночь с 31 декабря на 1 января я дежурила у своей акриловой ванны. «Аварийка» ехать в новогоднюю ночь почему-то не хотела. Мне батарею поменяли только третьего числа. Я сегодня утром проснулась с чувством страха и почему-то сразу об этом подумала. Говорят же, бог любит троицу. Но, если этого не случится, это будет настоящее чудо.

Владимир Васильевич, пенсионер:

- Как-то в сентябре возвращались мы во Владивосток из арктического рейса, а по пути зашли в бухту Русскую, недалеко от Петропавловска-Камчатского, чтобы подзаправиться пресной водой. Пришвартовали наш сухогруз к водозабору, и мы пошли с командой на берег прогуляться. Места там, надо сказать, красивейшие, природа первозданная. Только сопку обогнули и нарвались на огромного медведя! Он ел ягоду, там ягодой все сопки были усыпаны. Медведь на нас ноль внимания, а мы остолбенели. А девчонки как завизжат! Медведь бросился в одну сторону, мы - в другую. Я кричу:

- Надо на землю падать и мертвецами прикинуться, тогда он не тронет!

А сам продолжаю бежать. Прибежали на судно, и тут выяснилось, что у одного из парней на ноге нет одного кроссовка, потерял, когда бежал. А кроссовки тогда только в моду входили и были очень дорогими.

- Ребята, сходите, поищите, может, где валяется? – взмолился наш товарищ.

- Дураков нет, чтобы добровольно идти к зверю в лапы, - отвечаем мы ему.

И тут в разговор вмешался начальник водозабора, он был из местных:

- А в чем проблема? Медведи сейчас сытые от рыбы да от ягоды, почитай как ручные. Я вас проведу. Мы пошли и действительно нашли пропажу. А где здесь чудо? Рядом паслись два громадных медведя, раза в полтора выше человеческого роста, и совершенно не обращая внимания на людей. Начальник водозабора подошел к ним как можно ближе, подцепил длинной палкой кроссовок, а медведи преспокойно продолжали жевать ягоду! Больше такого со мной никогда не случалось.

Александр ВЫБОРНОВ, радиожурналист:

- В 1997 году, как раз за год до дефолта, я работал директором школы в с. Барановское Надеждинского района. Времена тогда тоже были мутные, как сейчас, зарплату задерживали по нескольку месяцев. Люди питались одними обещаниями. Как мы выживали, до сих пор непонятно. И вот за два дня до Нового года меня вызывают в Вольно-Надеждинское за зарплатой. Я беру школьного шофера и еду, а это более сотни км в один конец. В райцентр добрались, я получил зарплату за несколько месяцев на всю школу! Портфель едва закрывался от денег. А на обратном пути, когда уже смеркалось, машина вдруг заглохла. Шофер сказал: «Ждите меня здесь!». И ушел за подмогой.

Я сижу час, другой, за окном кабины темнота, машина от холода раскалилась. Мороз тогда был под 30! И трасса почти пустая.

- Все! - думаю, - Александр, пару часов - и все! Если не будешь двигаться, замерзнешь, как ямщик в степи. И я заставил себя вылезти из кабины и пошел, а через час пути я уже хотел зарыться в сугроб и уснуть вечным сном. Если бы не зарплата учителей, я, наверное, так бы и сделал. Мимо проносились редкие машины, я поднимал руку, но никто не хотел меня подбирать. Когда возле меня остановился грузовик, и мне посигналили, я подумал, что у меня уже начались глюки от холода. В машине сидели мужчина и женщина. Я так замерз, что с трудом объяснил им, что я директор школы и что со мной произошло.

Домой я добрался только под утро. Сейчас я понимаю, что только чудом остался жив. И еще деньги привез. Наши учителя получили их 31 декабря!

Ольга ТАТЬКОВА, писательница, сотрудник информагентства «Восток-Медиа»:

- Мое чудо из детства. Мне, наверное, было лет шесть, и у нашей двоюродной бабушки на 14-м километре была огромная дача. Я хорошо помню, как взрослые убирали сено, как оно обалденно пахло и как складывали его в стога. Потом мы с девчонками на них забирались и там валялись до утра. Еще я помню звездное темное июльское небо над головой и такое же звездное небо под ногами. Это были светлячки! Они воспринимались как звезды! Больше такого чуда я никогда не видела: звезды на земле и звезды на небе. Эта картина до сих пор у меня перед глазами. В грустные минуты я всегда ее вспоминаю. Это мне помогает в трудную минуту, дает какие-то силы и зовет дальше. Это чудо призывает не стоять на месте!

Елена ОБОЙМИНА, писательница, сотрудник редакции газеты «Боевая вахта»:

- В начале 90-х годов мы с Ольгой (Татьковой) сидели за новогодним столом и думали, что же делать нам дальше. У меня на тот момент уже вышло две книжки стихов, заметки в газетах, у нее тоже были публикации. И мы решили написать книгу. Сказано - сделано. Идея разрослась до книги «100 знаменитых муз», которую мы семь лет носили по приморским издательствам, а вышла она в 2004 году в издательстве ФОЛИО (Харьков). Увидеть свою книгу - для нас это было чудо!

Сегодня книги Обойминой и Татьковой издаются тысячными тиражами. Православный сайт «Иордан» предлагает их читателям, как «издания, несущие духовность». Выход их будущих книг расписан в планах известных издательств на несколько лет вперед. Только в серии «Музы великих» Издательского дома «Эксмо» (Москва) намечен выпуск 20 из книг. Этот популярный ныне проект был создан специально под них. А первый фолиант этой серии «Мой гений, мой ангел, мой друг», посвященный музам великих поэтов, увидел свет 31 декабря 2005 года. Книга «Мой гений…» по рекомендации фонда им. Александра СОЛЖЕНИЦЫНА и фонда «Русское зарубежье» попала в список десяти книг, которые осенью 2006 г. в рамках благотворительной акции направлены в библиотеки края.

Надежда ЗОТОВА, администратор FESCO-Hall:

- Это случилось лет десять назад, когда мой младший сын Андрюшка еще учился в школе, а у меня жили две маленькие собачки Шварц и Клепа. И еще у меня была маленькая машинка, красная «Маздочка». 13 января, как сейчас помню, я поехала ставить ее в гараж. И, прежде чем до него доехать, сначала надо было спуститься с крутой Сабанеевской сопки, которая выходит на Баляевскую площадь. Водители знают, если на ней гололед или снежный накат, это сделать очень трудно даже если хорошая резина и большой водительский стаж. А я только села за руль и опыта езды зимой у меня не было. Но я села и поехала, прихватив Андрюшку и Клепу со Шварцем.

Я так и не поняла, что потом произошло, то ли я резко нажала на тормоз, то ли, наоборот, прибавила газу, но меня понесло! А в самом низу, как раз перед выездом на основную дорогу, по пешеходному переходу шли женщина с ребенком. А я летела прямо на них!

Резко поворачиваю руль влево, благо не было встречных машин, «Маздочка» каким-то чудом перескакивает через высокий бордюр тротуара и летит прямо в дерево, которое и сейчас стоит около клуба «Махаон». Но кустарник нас задержал, и мы рухнули на землю. У меня мандраж, Андрюшка испугался, собаки воют, а у прохожих челюсти отвисли… Кто у виска пальцем крутит, кто смеется, но никто не подошел выяснить, что со мной и нужна ли мне помощь. Только один мужчина, то ли армянин, то ли грузин, подошел ко мне и спросил: - Что ж ты, моя красавица, в такой день так влетела?

Он же поймал машину, сам заплатил и вытащил меня на дорогу из кустов.

Я предлагала ему деньги, но он отказался. Это, мол, вам подарок на Старый новый год!

Вот такое чудо со мной произошло!

Дмитрий КОБЫЛКИН, юрист:

- Три года назад поздним вечером я возвращался домой. Можно было идти длинным путем, где был свет и люди, или коротким - мимо гаражей в потемках. Но в тот вечер, какое-то внутреннее чувство меня буквально отговаривало не срезать дорогу. Возможно, это была интуиция или что-то свер- хъестественное. Я иду к гаражам, а голос внутри меня говорит: «Не ходи! Не ходи!». Но я его не послушал и на несколько недель попал в 1000-коечную больницу: за гаражами меня поджидали грабители. Чуда здесь, конечно, нет. Вот если бы я послушался интуицию и пошел длинной дорогой, то тогда это было бы чудо! А так, спасибо бандитам, что не прибили.