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Рождественское послание архиепископа Владивостокского и Приморского Вениамина
Христос рождается, славьте!
Христос с небес, встречайте!
(Ирмос канона на Рождество Христово)
Возлюбленные о Господе братья и сестры! От всей души приветствую вас с великим и спасительным праздником Рождества Христова!
7 января - день торжества, день светлой радости, ибо ныне во граде Вифлееме родился Спаситель мира. Этот славный день словно переносит нас на 2000 лет назад к радостному событию - пришествию в мир Господа нашего Иисуса Христа. Вновь и вновь нашему духовному взору предстоят священные события Рождества Христова.
Вот вместе с евангельскими пастухами мы входим в сияние славы Господней и слышим от Ангела голос: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2:10, 11).
Охваченные духовной радостью, мы с ангельскою песнью на устах «Слава в вышних Богу!..» вместе с восточными мудрецами спешим со звездой к Вифлеему и приносим родившемуся Богомладенцу золото любви, ладан молитвы и смирну сострадания.
Главное, что принес Сын Божий на землю, - это внутреннее перерождение человека, новую жизнь во Христе. Иисус Христос в Своем Лице открыл нам Бога, ставшего близким и дорогим человеческому сердцу, и через это сделал жизнь полной смысла, радости и красоты. Каждый человек, обретший Иисуса Христа, отныне знает, что он в этом мире не одинокий скиталец, порожденный слепым случаем, которого некому окликнуть в черной космической пустыни, а любимое дитя Божие.
Дорогие братья и сестры, пора раскрепостить свою душу от комплексов советского безбожия и полюбить Того, Кто создал небо и землю, весь этот мир и тебя для вечной с Ним жизни. И ради этой небесной жизни не пожалеть ничего земного и временного, ибо истинное счастье человека не в материальных вещах, а в Боге.
Пусть же этот новый, 2009-й год еще больше приблизит всех ко Христу, к духовному небу и оторвет нас от земных греховных страстей: себялюбия и эгоизма, алчности и жадности, наркомании и алкоголизма, плотоугодия и разврата. Тогда положительно решатся у нас многие социальные проблемы и наше Отечество, с Божией помощью, выйдет из кризисов и всевозможных тупиков.
Дай Бог, чтобы Христос, рожденный в Вифлеемских яслях, родился и в яслях наших чистых сердец, чтобы не только Приморский край, но и вся Россия стала большими Вифлеемскими яслями, принявшими рожденного Богомладенца.
Еще раз от всего сердца из глубины души приношу вам мои сердечные поздравления со светлым и радостным праздником Рождества Христова и Новолетием!
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