<font color=red> Помашите кризису ручкой! </font>

На пороге Новый год - праздник, с которым принято связывать наши лучшие надежды и мечты. Поэтому давайте пожелаем друг другу здоровья, счастья, а всем невзгодам, обрушившимся на нас в уходящем году, дружно помашем ручкой.

И до встречи в 2009-м!

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