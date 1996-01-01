Поляки просят Деда Мороза избавить их от пробок

Жители польского города Торуня просят Деда Мороза построить новый мост через реку Вислу и спасти их от автомобильных пробок, сообщает польский телеканал TVN24. Не дождавшись помощи от чиновников, давно обещавших решить проблему пробок в городе, построив новый мост, жители решили обратиться к более "могущественному" персонажу - Святому Николаю, или Деду Морозу, - и написали ему коллективное письмо.