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ДВГТУ приобрел уникальную лабораторию геодинамики
Уникальные исследования в области геодинамики теперь будут проводиться и в Приморском крае - Дальневосточный государственный технический университет (ДВГТУ) приобрел для этих целей новейшее оборудование, аналогов которого нет в России.
Лаборатория геодинамики для Горного института ДВГТУ была выполнена по заказу университета в Германии. Двухсоттонный гидравлический пресс, управляемый с пульта компьютера, позволяет проводить современные испытания горных пород.
По словам заведующего кафедрой "Строительство подземных сооружений", доктора технических наук, профессора Владимира МАКАРОВА, новое оборудование позволяет предсказывать такие явления, как горный удар на рудниках и шахтах, разрушение горных пород и горных выработок при строительстве тоннелей и подземных сооружений.
"Исследования, которые будут здесь проводиться, обладают высокой степенью достоверности. Сейчас во Владивостоке реализуется много проектов, связанных с опорой на горные породы, - сказал на презентации лаборатории Владимир Макаров, - поэтому это оборудование может быть успешно использовано не только для фундаментальных исследований, но и для решения прикладных задач. В современных СНИПах указано, что для определения прочности горных пород образцы необходимо направлять в Научно-исследовательский институт Санкт-Петербурга. Сегодня такие исследования можно проводить и на базе лаборатории геодинамики ДВГТУ".
"Горная промышленность - один из основных кластеров развития экономики Дальневосточного региона, - отметил на открытии новой лаборатории ректор ДВГТУ, профессор, доктор технических наук Анвир ФАТКУЛИН. - Инновационная экономика предполагает путь от научного результата до практического использования. И чем более современным оборудованием мы будет располагать, тем более значимым будут научный результат и возможности его практического применения. Открытие новой лаборатории в Горном институте ДВГТУ - часть той образовательной инновационной модели, которую на протяжении последних лет реализует наш вуз".
Напомним, два года назад программа ДВГТУ "Развитие Дальневосточного образовательного научно-технологического центра для формирования инновационного терминала России в Азиатско-Тихоокеанском регионе" стала победителем конкурса, который проводился в рамках приоритетного национального проекта "Образование". На реализацию программы было выделено 710 млн руб. из федерального бюджета. Еще 266 млн в реализацию этого проекта вложил ДВГТУ. На закупку современного лабораторного оборудования за два года реализации программы было израсходовано порядка 640 млн руб.
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