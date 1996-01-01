Взрослые просят Деда Мороза остановить кризис и повысить в должности

Более трех тысяч писем уже пришли на московский адрес Деда Мороза, но, как утверждают сотрудники почты зимнего волшебника в Кузьминках, поток корреспонденции значительно увеличится в ближайшие дни и остановится только в конце января 2009 года.

Как сообщили в усадьбе Деда Мороза, повелителю вьюг и метелей пишут не только дети, но и взрослые. Причем в этом году число писем от последних заметно увеличилось. "Одни сначала рассказывают о себе, а потом переходят к желаниям, - рассказал собеседник агентства, - другие сразу начинают с просьб и пожеланий".

Так, корреспонденты Деда Мороза просят погасить кредит в банке, сделать ремонт в квартире, подарить машину. В этом году мечты россиян нередко связаны с работой - они просят хорошую должность, не забывая при этом указать и специальность.

"Написал Деду Морозу даже один осужденный, которому осталось провести в заключении еще 7 лет, так что это письмо, по-видимому, затянется надолго", - рассказали в усадьбе.

Маленьким же корреспондентам Деда Мороза для счастья не хватает "велосипедов, лыжных ботинок, коньков, кукол, компьютерных игр, пианино, шоколадных зайцев и даже бриллиантовых колец с сережками". Об этом пишет АМИ-ТАСС.