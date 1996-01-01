Англичанин сорок лет дарит жене на Новый год одну и ту же открытку

Очередной пример житейской практичности продемонстрировал житель английского района Северный Йоркшир Джон СЭРДЖИСОН. Вот уже 41-й год подряд он посылает своей невесте, а затем жене одну и ту же новогоднюю открытку. В результате за все эти годы он сэкономил около 100 фунтов стерлингов, или 150 долларов США. Жители Йоркшира известны в Англии своей расчетливостью и заботой о том, чтобы на разбрасывать понапрасну деньги. Дорогую по тем временам открытку Джон Сэрджисон приобрел еще в 1967 году. Он послал ее своей невесте, однако текст на открытке предусмотрительно написал карандашом. С тех пор уже знакомая до боли открытка приходит к Сандре СЭРДЖИСОН каждый Новый год.