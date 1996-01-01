Телевидение нового формата обещает прийти в Приморье к 2010 году

Сегодня на всех углах кричат о скором наступлении эпохи цифрового ТВ. Месяц назад в Москве был создан специальный орган "Цифровой альянс России", призванный ускорить перевод всего телерадиовещания страны на цифровой формат до 2015 г. Но Приморье участником "Цифрового альянса" не стало. Почему?

На вопросы "ЗР" относительно перспектив цифрового ТВ в крае отвечает директор департамента связи и информатизации администрации Приморского края Алексей ЩУРОВ.

- Алексей Анатольевич, в "Цифровой альянс" не включено Приморье. Значит ли это, что мы еще долго не будем смотреть ТВ в цифровом формате?

- Многие из жителей Владивостока уже сегодня смотрят цифровое ТВ. Интерактивное телевидение, которое предлагает своим абонентам компания "Дальсвязь", или доведенные до квартир сети со специальными приставками компаний кабельного телевидения ("Подряда", например) уже дают возможность смотреть телепрограммы в цифровом формате. Просто цифровой сигнал идет по кабелю, а не через эфир. Но и последний вариант в Приморье апробирован еще в 2001 г. компанией "Информационные транковые системы" (ИТС). Сегодня эта компания технически готова предоставлять услуги цифрового телевещания жителям города и пригорода Владивостока. Но для реального воплощения этих возможностей необходимо соблюсти ряд юридических формальностей. А они как раз и не определены еще на федеральном уровне.

- "Цифровой альянс" призван в этом помочь?

- История вопроса такова. В прошлом году правительственная комиссия утвердила "Концепцию развития цифрового телерадиовещания в стране до 2015 г.". Эту концепцию предполагалось конкретизировать в рамках Федеральной целевой программы. Программу планировали разработать еще в первой половине 2008 г. Но по ряду причин сделать этого не удалось. Много разногласий возникало из-за того, что курировали вопрос два разных министерства - Минсвязи и Минпечати. Закончилось тем, что эти два министерства объединили в одно - Минкомсвязи РФ. В ноябре этого года в Москве прошел съезд Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ). На нем было принято решение об учреждении общественной организации - "Цифровой альянс России". Возглавить ее было предложено министру связи и массовых коммуникаций РФ Игорю ЩЕГОЛЕВУ. "Цифровой альянс" - это своеобразный совещательный орган, объединивший в своих рядах чиновников, инженеров-связистов и журналистов-телевизионщиков с одной целью - решить правовые и технические вопросы, связанные с переходом России на цифровое телерадиовещание.

- Какие конкретно вопросы будет решать "Цифровой альянс"?

- Создание законодательной базы для лицензирования операторов и вещателей в условиях перехода на цифровое вещание. Лицензии на "цифру" пока не выдаются. Сейчас рабочая группа Минкомсвязи разрабатывает такую лицензию.

Также необходимо создать единый план распределения частот, чтобы вещание в одном регионе не перебивало вещание в другом. В Приморье цифровое вещание можно осуществлять на определенном спектре дециметровых частот. Но дело в том, что мы граничим с Китаем, а согласно международным законам, если одно из приграничных государств определенное время (год или два) не использует выделенный ему спектр частот, то этот спектр передается для эксплуатации второму приграничному государству. Китайцы очень ревностно за этим следят, и, если мы будем и дальше тянуть с использованием этих частот, они на законных основаниях перейдут нашим соседям. Кстати, они тоже стремятся как можно скорее войти в эру цифрового ТВ.

Следующий вопрос - телевизионное вещание в отдаленных районах. Если проблем с передающим оборудованием нет (его можно закупить в том же Китае), то для доставки сигнала на телевизионные ретрансляторы необходимо наращивать спутниковую группировку. Причем - за счет спутников нового поколения, способных эффективно обеспечить потребности эфирного цифрового вещания. Концепцией предусмотрено, что первые спутники будут запущены к 2010 г. с целью передачи сигналов в цифровом формате на территорию Дальнего Востока.

Не обойти и такой вопрос: какие телеканалы и сколько войдут в социальный пакет, который будет бесплатно доступен всем телезрителям. За остальное придется платить. Скорее всего, в пакет свободного доступа войдут восемь каналов - семь федеральных и один региональный.

Наконец, надо будет определиться и по контенту, то есть количеству и качеству той телепродукции, которую люди смогут смотреть по цифровому ТВ. Ведь если количество каналов увеличится в десятки раз, то их нужно наполнять каким-то содержанием.

- С приходом цифрового ТВ жители приморской глубинки получат возможность смотреть все те каналы, которые смотрят жители Владивостока?

- Совершенно верно. Я считаю, что в этом и содержится главное преимущество цифрового ТВ - ликвидация телевизионного неравенства. Неважно, что вы живете в Красноармейском районе и у вас старенький аналоговый телевизор. Вам так же, как и владивостокскому обладателю "плазмы", будут доступны 80-100 телеканалов, вещающих в цифровом формате. (Сейчас на северных окраинах Приморья имеется возможность приема в лучшем случае 2 телеканалов). Но, увы, преимущества цифрового качества изображения очевидны только на современных большеэкранных телевизорах с жидкокристаллическими или плазменными мониторами.

- Большинство семей Приморья - обладатели аналоговых телевизоров. Для них будут закуплены приставки для приема цифрового сигнала?

- Пока ясности в этом вопросе не достигнуто даже на федеральном уровне. Два года назад в адрес губернатора Приморья пришло письмо из правительства с предложением поучаствовать в пилотном проекте на территории края. Суть проекта: запустить на территории края цифровое вещание в экспериментальном порядке. Для этого закупить партию цифровых телеприставок, поставляемых централизованно из Москвы. Мы согласились на участие в проекте, но завозить оборудование из столицы вежливо отказались: дороговато. Мы сделали встречное предложение: пускай цифровыми телеприставками нас обеспечит местный завод "Радиоприбор". Его руководство заверило нас, что производственным мощностям предприятия такая задача под силу. Ответа из Москвы мы так и не получили. Но если верить заявлениям правительства, пилотный проект стартует в 2009 г. и Приморье в нем будет участвовать.

- Средняя стоимость одной цифровой телеприставки сегодня около $200.

- Да, но это сейчас. Многое зависит от того, где вы их покупаете, какой партией и т.д. Многие из них производятся под китайскими брендами. Кстати, наши соседи из Поднебесной еще два года назад уверяли нас, что могут наладить производство этих приставок для целевых поставок в Приморье по заказу администрации края. Речь шла о цене $50 за приставку.

Вообще, хочу сказать, что решить вопрос обеспечения части населения края цифровыми телеприставками за счет краевого бюджета - не проблема. Сумма, которая на это понадобится, - в пределах нескольких миллионов рублей. Но в свете неясностей, которые еще существуют на федеральном уровне, делать такие закупки преждевременно. Думаю, работу по информированию населения о преимуществах цифрового ТВ и связанных с ним приобретениях начнем проводить не раньше второго квартала 2009 г. А само вещание, думаю, запустим к 2010 г.