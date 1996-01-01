Россиян ожидают четыре месяца выходных

В новом году, помимо пика кризиса, который, по словам экспертов, придется на весну, россиян также ожидают и почти четыре месяца выходных - 116 дней придутся на праздники. И, что особенно приятно, многие выходные будут "длинными".

Так, в День защитника Отечества страна будет отдыхать три дня - 23 февраля выпадает на понедельник. Международный женский день - воскресенье, поэтому выходной перенесут на понедельник, 9 марта. Майские же праздники - и вовсе песня, особенно для любителей дачного образа жизни: 1 мая приходится на пятницу, так что, скорее всего, многокилометровые пробки появятся в столице еще в четверг. День Победы будет отмечаться в субботу, поэтому выходной день перенесут на понедельник, 11 мая. Замыкает пятерку "длинных" выходных День независимости России, который выпадает на пятницу, 12 июня.

Кстати, восьмидневный "праздничный" простой предприятий в 2008 г. "унес" из бюджета порядка 700 млрд руб.