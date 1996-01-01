Предоплату можно оставить себе

С интересным поворотом событий стали сталкиваться владельцы приморских баз отдыха - клиенты стали в массовом порядке отказываться от проведения ранее заказанных корпоративных новогодних празднований. Причем в ряде случаев отказывающиеся в качестве компенсации даже не забирают предоплату.

"Руководителей компаний можно понять. Мало того, что возникли финансовые сложности, вмешалась этическая сторона дела. Они нам так прямо и говорят: как я могу пить с тем, чей приказ на увольнение подпишу через две недели после Нового Года? - рассказал один из владельцев нескольких баз отдыха в Хасанском районе. - Мы теряем корпоративных клиентов, зато выигрываем в смысле обслуживания дружеских отмечаний Нового года. Заказов даже больше, чем в прошлом году. То ли люди в очередной раз решили погулять на все, то ли действительно нуждаются в дружеской поддержке за накрытым столом".