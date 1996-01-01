Почта Приморья определилась с графиком на новогодние праздники

Почта России будет оказывать весь спектр почтовых услуг 31 декабря до 18.00 в городах Приморья, а в сельской местности до 14.00. У тех, кто еще не успел оплатить платежи, отправить поздравительную открытку или телеграмму, есть возможность сделать это в последний день уходящего года.

В период новогодних каникул отделения почтовой связи 1 и 2 класса, что располагаются в крупных городах и населенных пунктах Приморья, в новогодние каникулы будут работать в обычном режиме, то есть с 8.00 до 20.00 - 21.00 без обеденного перерыва. Выходными днями станут только 1, 2 и 7 января. По праздничному графику, с 8.00 до 14.00, без перерыва на обед, свои услуги клиентам будут оказывать почтовые отделения 3 класса. Выходные дни для этих ОПС - 1, 2, 4 и 7 января. Все остальные почтовые отделения (сельские, 4 и 5 класса) в период праздников будут работать не менее 21 часа в неделю. Выходные дни также - 1, 2, 4 и 7 января.

Таким образом, жители Приморского края в период новогодних праздников смогут воспользоваться услугами российской почты в привычном режиме, а также будут без задержек выплачены пенсии и пособия.