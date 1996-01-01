www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.83 р. 100 JPY: 56.9 р.
EUR: 73.94 р. 10 CNY: 94.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Почта Приморья определилась с графиком на новогодние праздники

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Почта России будет оказывать весь спектр почтовых услуг 31 декабря до 18.00 в городах Приморья, а в сельской местности до 14.00. У тех, кто еще не успел оплатить платежи, отправить поздравительную открытку или телеграмму, есть возможность сделать это в последний день уходящего года.

В период новогодних каникул отделения почтовой связи 1 и 2 класса, что располагаются в крупных городах и населенных пунктах Приморья, в новогодние каникулы будут работать в обычном режиме, то есть с 8.00 до 20.00 - 21.00 без обеденного перерыва. Выходными днями станут только 1, 2 и 7 января. По праздничному графику, с 8.00 до 14.00, без перерыва на обед, свои услуги клиентам будут оказывать почтовые отделения 3 класса. Выходные дни для этих ОПС - 1, 2, 4 и 7 января. Все остальные почтовые отделения (сельские, 4 и 5 класса) в период праздников будут работать не менее 21 часа в неделю. Выходные дни также - 1, 2, 4 и 7 января.

Таким образом, жители Приморского края в период новогодних праздников смогут воспользоваться услугами российской почты в привычном режиме, а также будут без задержек выплачены пенсии и пособия.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru