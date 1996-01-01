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Институт Конфуция, открытый на базе ДВГУ, вошел в 20-ку лучших в мире

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

А его директор - Конкордия КУРИЛОВА - признана лучшим руководителем из 249 институтов Конфуция из 78 стран. Соотвествующие дипломы о подтверждении заслуг были вручены на 3-й конференция институтов Конфуция в Пекине.

В ее работе приняли участие более 500 ректоров вузов и представителей институтов Конфуция из 78 стран и регионов мира. Обучение основам китайского языка и культуры иностранцев в КНР признано государственной задачей. В правительстве создана канцелярия Государственной руководящей группы по распространению китайского языка за рубежом. Первый институт Концуфия был открыл в 2004 г., к концу 2008 г. уже работали 90 институтов в Азии, 21 - в Африке, 103 - в Европе, 81 - в Южной и Северной Америке и 10 - в Океании.

За два года работы института Конфуция во Владивостоке был создан Центр стратегических разработок, включающий в себя: центр культурно-просветительских программ, ресурсный центр поликультурного языкового образования, информационно-издательский центр, центр переводов и деловой информации, учебно-консультационный центр и центр повышения педагогической консультации. По словам директора института Конфуция Конкордии Куриловой, одним из важнейших достижений двухгодичной работы можно считать организацию сдачи экзамена на знание китайского языка по международному стандарту HSK: "Это позволяет изучающим язык реально оценивать свои силы, кроме того - результаты экзамена учитываются при продолжении языкового обучения в зарубежных университетах. Поскольку число желающих пройти HSK с каждым годом увеличивается, мы открыли филиал по сдаче в Хабаровске".

В планах работы на 2009 г. - организация детского экзамена YCT, для рябят, изучающих китайский язык в специализированных школах. В центре повышения профессиональной квалификации пройдут курсы китайского языка для применения в различных профессиональных областях. На базе института так же ведется отбор кандидатов для стажировок в университетах КНР.

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