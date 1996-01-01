Во Владивостоке расцвела сакура

В эти дни горожане любуются сюрпризами праздничной иллюминации. В столице Приморья зажгли "новогодние сакуры".

Аналогов такой иллюминации нет даже в Москве. Необычные гирлянды привезли из Красноярска. Мэр этого города Петр Пимашков сделал главе Владивостока оригинальный подарок. Разноцветные деревья украшают главные улицы и площади Красноярска. Вместо лампочек - экономичные световые диоды. Теперь необычные деревья радуют и жителей Владивостока.