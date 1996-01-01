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В России утверждены новые стандарты оплаты жилья
Правительство РФ утвердило федеральные стандарты оплаты жилья и коммунальных услуг по России на 2009-2011 годы. Одобрено соответствующее постановление, передает Интерфакс.
Согласно документу, средняя по России предельная стоимость услуг ЖКХ на один квадратный метр составит в месяц в 2009 году 64,62 рубля, в 2010 году - 72,24 рубля, в 2011 году - 79,75 рубля.
Кроме того, постановлением утвержден федеральный стандарт стоимости капитального ремонта. За один квадратный метр жилья в месяц россияне заплатят в 2009 году - 4,5 рубля, в 2010 году - 5 рублей, в 2011 году - 5,6 рубля.
Постановлением утверждены и федеральные стандарты оплаты жилья и коммунальных услуг на 2009-2011 годы для субъектов федерации. В Центральном федеральном округе самый высокий стандарт оплаты жилья и услуг ЖКХ установлен в Московской области (в 2009 году - 90,6 рубля, в 2010 году - 101,3 рубля, в 2011 году - 111,8 рубля). В Северо-Западном федеральном округе наиболее высокая стоимость этих услуг установлена в Мурманской области (2009 год - 101,3 рубля, 2010 - 113,3 рубля, 2011 - 125 рублей). В Южном федеральном округе по расценкам на услуги ЖКХ лидирует Карачаево- Черкесия (2009 год - 67 рублей, 2010 год - 74,9 рубля, 2011 - 82,7 рубля).
В Приволжском федеральном округе наиболее высокий федеральный стандарт оплаты жилищных услуг установлен в Нижегородской области (2009 год - 66,6 рубля, 2010 год - 74,5 рубля, 2011 год - 82,2 рубля).
Достаточно высокие расценки будут действовать в Уральском федеральном округе, в частности в Ямало-Ненецком автономном округе (стандарт на 2009 год составит 148,4 рубля, в 2010 году - 165,9 рубля, в 2011 году - 183,2 рубля).
В Сибирском федеральном округе федеральный стандарт стоимости жилья и услуг ЖКХ будет самым высоким в республике Алтай (2009 год - 113,3 рубля, 2010 - 126,7 рубля, 2011 год - 139,8 рубля).
Самые высокие стандарты предельной стоимости коммунальных услуг приняты в Дальневосточном федеральном округе. Максимальные расценки установлены для Чукотского автономного округа (в 2009 году - 349,1 рубля, 2010 году - 390,3 рубля, 2011 году - 430,9 рубля).
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