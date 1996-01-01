За два последних года в учебную и научную базу ДВГТУ было вложено около миллиарда рублей

Уже сегодня эти вложения начинают приносить реальную отдачу не только отдельно взятому вузу, но и в целом всей экономике региона. К такому выводу пришли участники конференции, посвященной реализации инновационно-образовательной программы ДВГТУ.

В конференции приняли участие члены Наблюдательного совета по управлению инновационной образовательной программой ДВГТУ, представители Ученого совета университета и Совета попечителей, а также преподаватели, сотрудники и студенты ДВГТУ. На суд собравшихся были вынесены итоги реализации инновационной программы "Развитие Дальневосточного образовательного научно-технологического центра для формирования инновационного терминала России в Азиатско-Тихоокеанском регионе" в 2007-2008 гг.

Напомним, два года назад ДВГТУ стал победителем конкурса инновационных программ, который проводился в рамках приоритетного национального проекта "Образование". На реализацию программы было выделено 710 млн руб. из федерального бюджета. Еще 266 млн в реализацию этого проекта вложил ДВГТУ. Все эти средства были потрачены на приобретение лабораторного оборудования, переподготовку преподавательского состава, модернизацию аудиторного фонда, обновление программно-методического обеспечения.

"Цели, которые мы ставили перед собой в связи с реализацией нашей программы, касались не только вуза. Они направлены на решение стратегических задач всего Дальневосточного региона, - сказал в своем отчете ректор ДВГТУ, профессор, доктор технических наук, заслуженный работник высшей школы РФ Анвир ФАТКУЛИН. - В настоящее время инновационная образовательная программа ДВГТУ успешно реализована в областях, связанных с развитием горнопромышленных, энергосберегающих, кораблестроительных нанотехнологий. Двухгодичное финансирование инновационной программы ДВГТУ было направлено на формирование базы, на которой и будет развиваться инновационный вектор вуза и всего региона".

С оценкой результатов работы по программе выступили члены координационного совета, которые признали итоги реализации инновационно-образовательной программы ДВГТУ удовлетворительными. Затем собравшиеся определили задачи на ближайшее будущее. Среди них - развитие приобретенного потенциала и преобразование его в механизм опережающего развития университета. ДВГТУ уже сегодня является ядром региональной инновационной системы, и его опыт было решено распространять на другие вузы региона.