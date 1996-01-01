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Колясочникам не приходить!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Так называлась заметка, опубликованная в "ЗР" № 96 за 4.12.2008 года. Публикация была посвящена Декаде внимания к проблемам инвалидов. Из общения с больными людьми ее автор сделал неутешительный вывод, что в России не любят инвалидов.

Одним из героев публикации был бывший военный летчик Евгений ТЕРЁШИН, проживающий в Доме-интернате для инвалидов на Седанке. У него вместо ноги протез. Евгений рассказал "ЗР", как, приобретая билет на автобус, кассир автовокзала отказала ему в льготе, взяв с него полную стоимость билета. Только потому, что у инвалида в документе не было отметки, подтверждающей его инвалидность: он не успел пройти ВТЭК.

Через полторы недели после публикации Евгений вновь позвонил в редакцию и рассказал окончание своей истории.

Вернувшись во Владивосток, он направился в Приморское отделение комиссии по правам человека к Сергею ЖЕКОВУ, где ему посоветовали обратиться в районную прокуратуру, но для начала - сходить на автовокзал и показать публикацию в "ЗР" тамошнему начальству. Что Терёшин и сделал.

- Я пришел к начальнику без протеза, на костылях. Факт моей инвалидности, как говорится, был налицо. Начальница меня узнала. Я выложил перед ней газету, она прочитала заметку и ушла к юристу советоваться. Вернувшись, молча вытащила из своего кошелька 152 рубля и отдала мне, - говорит инвалид.

По словам Евгения, которые он готов подтвердить в суде, вместо "извинения" он услышал вслед:

- Много еще вас таких льготников, к сожалению.

И после этого кто-то еще осмелится говорить о любви России к инвалидам!

…После выхода статьи "Колясочникам не приходить!" "ЗР" получил много писем и звонков от больных людей, согласных с позицией автора. Кто мог, тот добирался до редакции, несмотря на пробки и холод. Граждане рассказывали жуткие истории о равнодушии чиновников, призванных помогать инвалидам, о продуктах с просроченным сроком реализации, которыми их иногда одаривают, о коррупции в верхах инвалидных обществ, о сомнительном использовании благотворительных грантов. Некоторые рассказы достойны внимания правоохранительных органов. Поэтому продолжение гарантируется.

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