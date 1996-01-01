Опрос "ЗР" : Как вы проведете каникулы?

После событий последних выходных во Владивостоке даже спрашивать о планах на долгие новогодние праздники как-то неприлично… Но что поделаешь - традиция. Один солидный дядечка, отказавшийся фотографироваться для газеты, поиронизировал на этот счет: "31 декабря мы с друзьями пойдем в баню, а 3-4 января будем водить хоровод у елки". Еще один желающий позвать Снегурочку в компании заверил, что уже готовит саунд-треки патриотического содержания. Третий съязвил: "Вышла разнарядка больше трех не собираться, а я - с другом семьи, так что будем пить дома на кухне". Впрочем, есть и другие сценарные варианты.

Елена ПРОКЛОВА, народная артистка России:

- В новогоднюю ночь я буду дома с семьей.Хочется домашнего уюта, тепла камина, тесного круга родных. Когда-то я встречала Новый год в шумных компаниях, но прошли годы, утекло много воды, и я поняла, что нет ничего более близкого, чем семья.

Владимир, предприниматель, отец троих детей:

- Елку вот купил. Сегодня с женой нарядим, подарки под нее поместим. Все как полагается, зачем детям взрослыми проблемами жизнь портить. Конечно, исходя из здравого смысла, елку нужно было брать 31-го, когда они просто будут валяться никому не нужные.

Ксения, менеджер:

- Вот выбираю, куда бы съездить. То ли в Париж, то ли в Суйфэньхэ…На самом деле планировали с родственниками новую квартиру в этом году купить и в ней Новый год справить. Не срослось, и пребываю в расстроенных чувствах. В прошлом году мы в Суньке отлично повеселились, кажется, всю сушеную треску съели и пиво выпили. Может быть, еще не поздно повторить.

Виталий и Марина, любители горных лыж:

- На "Комету" приедем, и потусим. Друзья тут же будут. Со снегом проблем не ожидается, тут пушки исправно работают.

Сергей НЕМ, системный администратор:

- Поеду на горнолыжный курорт Бейдаху. Катаюсь, прямо скажем, неважно. Но это не главное. Главное, попасть на курорт, а там процесс сам пойдет. В конце концов можно просто остаться в гостинице и выпить пива в баре. Чем не Новый год?

Екатерина, инструктор йоги:

- Я вообще за отмену праздников. Наесться, а потом мучить себя мыслями о похудении? Лучше уж первого числа выйти на тренировки и чувствовать себя человеком.

Николай КИПАРЕНКО, IT-специалист:

- Проторчу все праздники в "Одноклассниках". Пока всех поздравишь - уже и на работу надо выходить! Еще с друзьями все время за город собираемся съездить, шашлыков пожарить. И все никак не получается. Есть шанс успеть.

Ирина Сергеевна, работающая пенсионерка:

- Я уборщицей подрабатываю в трех местах. Два кафе будут работать в ночь с 31 декабря на 1 января. Нужно будет как-то успеть прибраться вечером 31-го в фотолаборатории, потом прибежать домой и что-то собрать на стол, а утром в шесть утра встать и бежать дальше. За свои 24 кв. м. мне нужно отдать больше 3000 руб., а в следующем году, говорят, стоимость услуг ЖКХ увеличат на 20-25%.

Павел СКОРИКОВ, менеджер:

- Подамся к родственникам, в Черниговку. Там у них елка во дворе имеется, вот ее, согласно инструкции Шарика из "Простоквашино", и будем наряжать. Потом пойдем на коньках кататься. Честно говоря, планы могут поменяться в последний момент. Вдруг поработать сильно захочется?!

Иван, любитель "Пейнтбола":

- Сначала за столом посидим, а потом войнушку организуем. Надо только с заказом игры поторопиться, сейчас многие хотят пострелять.