Электронные приборы ценятся по степени новизны

Финансовый кризис никак не повлиял на стоимость новых компьютеров и комплектующих к ним, поступающих в торговые сети Приморья, - сообщил "ЗР" заместитель директора по продажам торговой сети А11 Юрий ШУТОВ.

По словам эксперта, на компьютерном рынке и в целом на рынке высоких технологий по-прежнему действует правило: на новинки - цена повышенная, на вчерашние модели - цена пониженная.

Как и в прошлом году, скромный офисный компьютер в полной сборке из не очень новых комплектующих и с установленным ПО можно купить за 15-20 тыс. руб. В то же время цена на новейший четырехядерный процессор от компании Intel колеблется в районе 21-24 тыс. руб., новейшие материнские платы АSUS и Gigabyte - стоят около 8 тыс. руб., модули оперативной памяти ускоренной модификации DDR-3 - от 1,5 до 6 тыс. руб. и более в зависимости от объема памяти и других характеристик.

Значительные цены и на другие новые агрегаты высокой производительности - жесткие диски, мониторы, корпуса, аудио- и видеокарты, периферийные устройства. Соответственно собранный из таких комплектующих новый компьютер может обойтись покупателю - в 70-90 тыс. руб. и более.