Двум собакам построят самую дорогую в мире конуру

Два английских пенсионера решили построить для своих питомцев самую дорогую конуру в мире. Трехкомнатная конура для двух датских догов обойдется хозяевам почти в $400 тыс. долларов. У каждой собаки собственная спальня с кроватью из овечьей шерсти и функцией автоматического подогрева, в гостиной стоит 52-дюймовый плазменный телевизор и акустическая система. В отдельной комнате можно принимать солевые ванны. На входе в конуру хозяева установят сканер сетчатки глаза для того, чтобы внутрь могли попасть только законные владельцы.