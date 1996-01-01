Владельцы собак могут заработать, разместив на своих питомцах рекламу

Кузбасские рекламщики заинтересовались оригинальным рекламным проектом ргоmо-dоg. Суть его проста - носителями рекламного сообщения становятся собаки. На одежде "друзей человека" напечатано рекламное сообщение или какой-нибудь бренд. Таким образом, просто выгуливая собаку, ее хозяин заодно проводит промо-акцию и зарабатывает деньги.