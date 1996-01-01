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В Германии открылась сеть пятизвёздных гостиниц для четвероногих друзей человека
В городке Фрайзинг, недалеко от Мюнхена, открылась сеть пятизвёздных гостиниц для собак. За отдельную плату можно даже нанять индивидуального тренера, массажиста и стилиста. Подарите вашей собаке незабываемый отпуск! - приглашает отель класса люкс.
Корпуса с домашней обстановкой рассчитаны не больше чем на пять жильцов. Соседи по номеру подбираются с учетом породы, возраста и характера. Check-in круглосуточно, заселиться можно в любое время. Базовая цена - 80 евро в сутки. Это в разы дороже, чем в других собачьих гостиницах, но услуга того стоит, сообщает Business FM.
Отель Canis Resort предлагает постояльцам обширную линейку собачьих услуг: медосмотр, купание, массаж, занятия на игровой площадке. Расценки в отеле вполне человеческие. День занятий с дрессировщиком обойдутся хозяину пса почти в 500 евро, стрижка маленькой собачки стоит 55 евро, большой - в 4 раза дороже. Первая в мире гостиница для животных класса люкс, появилась два года назад в Объединённых Арабских Эмиратах. В постояльцах там не только собаки, но и кошки. Для них разработан специальных рацион, включающий овощи и молоко. Одна ночёвка кошки обойдётся хозяину в 8 евро, максимальная стоимость номера - для большой собаки - около 30-ти евро.
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