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"Бурятскую Золушку" отправят в Москву за счет других детей

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Вокруг "бурятской Золушки" Даши ВАРФОЛОМЕЕВОЙ, о которой страна узнала в ходе "Разговора с Владимиром ПУТИНЫМ", разгорелся нешуточный скандал.

Премьер пригласил девочку с семьей на новогоднюю елку в Кремль, но, как утверждает Life.Ru, бурятские чиновники предложили оплатить дорогу до Москвы и обратно только девятилетней Даше и ее сестре. Бабушке Анне Ивановне придется на Новый год остаться дома. Кроме того, из списка бурятских детишек, которые изначально должны были ехать в столицу, вычеркнули двух школьников, а вместо них внесли сестер Варфоломеевых. Даша и ее семья не хотят, чтобы из-за них новогоднего праздника лишились другие дети, и отказываются ехать в Москву такой ценой.

По словам Натальи ВАРФОЛОМЕЕВОЙ, мамы двух девочек, сразу после разговора с премьером им домой позвонили из правительства Бурятии и сказали, что оплатят перелет в Москву и обратно всей семье: бабушке, папе, маме и двум дочкам. Но в итоге администрация решила сэкономить на их поездке, утверждает женщина. "У меня сердце кровью обливается. С одной стороны, беспокоюсь за своих малышек, страшно их одних в Москву отпускать, а у нас денег нет, чтобы съездить с ними. С другой стороны, переживаю за тех двух ребят, которых буквально выкинули из списка. Это несправедливо", - сетует Варфоломеева.

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