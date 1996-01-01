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В 2009 г. всем нам придется платить за жилищно-коммунальные услуги значительно больше

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Ожидается, что в Приморье тарифы на электроэнергию вырастут на 14-16%, платежи за тепло - на 21%. Максимальное увеличение тарифов для организаций коммунального комплекса утверждено в размере от 15-17%.

Причем дальневосточники уже больше всех в России платят за жилищно-коммунальные услуги, сообщает Министерство регионального развития России. На Дальнем Востоке самая низкая стоимость жилищно-коммунальных услуг зафиксирована в Еврейской АО - 67,9 руб. А вот для жителей Чукотки эта цифра составляет 390,9 руб. В Камчатском крае стоимость ЖКУ достигает 290 руб., в Магаданской и Амурской областях - 198,3 руб. и 87,8 руб. соответственно, в Приморском крае - 94,6 руб.

"ЗР" решил выяснить позицию профсоюзов и политических партий и задал вопрос: как вы относитесь к росту тарифов и готовы ли к акциям протеста, если население выйдет на митинги и пикеты?

- Профсоюзы всегда с народом и мы, конечно, против роста тарифов и готовы принять участие в акциях протеста. В эти дни мы разрабатываем план своих действий, - сообщила руководитель департамента информации и анализа Федерации профсоюзов Приморского края Маргарита УСОВА.

Пока профсоюзы решают, что делать, коммунисты взяли инициативу в свои руки.

- Мы уже в ближайшее воскресенье, 21 декабря, планируем провести пикеты сразу в трех точках Владивостока и подали соответствующую заявку в администрацию города, - сообщил первый секретарь Владивостокского горкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Приморского края Владимир БЕСПАЛОВ.

- Мы готовы выйти на акции протеста. Но на какие и когда, пока не готовы сообщить, - сказал заместитель координатора ЛДПР по Приморскому краю Владимир ПЕТРОВ.

Эсеры против роста тарифов и в принципе готовы поддержать народ, если он выйдет на улицы, но сама партия пошла иным путем - через суд.

- Мы уже давно судимся с властью по тарифам и ведем переписку, в которой требуем снизить уровень платежей, - сообщил и.о. координатора Приморского регионального отделения "Справедливой России" Александр ЮРТАЕВ.

А его помощница Тамара ЗАРЕМБО добавила: "Мы попросили помощи у руководства нашей партии, и МИРОНОВ (лидер "Справедливой России" и председатель Совета Федерации) направил запрос в администрацию Приморья и прокуратуру. Администрация края ответила, что все нормально. А вот прокуратура подтвердила, что тарифы взимаются неправомерно, и обратилась в суд, который, правда, все свел на "нет" на том основании, что прокуратура будто бы неправомерно подала этот иск. Но мы продолжаем борьбу, в том числе готовы принять участие в акциях протеста".

"Единая Россия" естественно не поддерживает идею проведения акций протеста.

- "Единая Россия" - партия парламентского большинства. Безусловно, будут приниматься законы, и мы будем работать с нашими коллегами из Государственной Думы по недопущению роста тарифов. А пикеты - это всего лишь выброс эмоций на улицу, но не решение проблемы, - сообщила заместитель руководителя Приморского регионального исполнительного комитета партии Татьяна КОСТЫРКО.

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