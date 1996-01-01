На Большую елку в Москву поедет не только якутская внучка

Неделю новогодних каникул 60 хабаровских школьников проведут в Москве. Как сообщила пресс-служба мэрии Хабаровска, об этом договорились еще в мае - во время Дней Москвы в Хабаровске накануне его 150-летия. Делегация правительства Москвы и мэрия Хабаровска подписали тогда протокол о сотрудничестве. В его рамках в Хабаровске уже дважды побывали московские педагоги. Теперь в Москву едут дети, многие из них впервые. Деньги на приобретение авиабилетов выделит мэрия, а все расходы по пребыванию в Белокаменной взяли на себя их столичные коллеги.