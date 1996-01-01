Новый год с колбасой, но без елки?

"Купи котлеты, колбасу, а ёлка пусть живет в лесу!" - под таким девизом проводит акцию "Операция елка" Хабаровский региональный штаб "Молодая Гвардия "Единой России". Тем более продажи елок в Хабаровске начались 20 декабря. Как сообщило РИА "Восток-Медиа" в штабе организации, цель проекта - предотвращение незаконных рубок деревьев хвойных пород в период новогодних праздников и организация общественного движения в защиту хвойных пород деревьев. Активисты будут раздавать горожанам листовки с призывом проверять документы у продавцов ёлок и сообщать о фактах незаконной продажи лесной продукции по телефону горячей линии.