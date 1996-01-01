Комсомольск-на-Амуре: а у нас в квартирах газ

В Комсомольске-на-Амуре продолжается работа по газификации жилья и переводу квартир комсомольчан со сжиженного на природный газ. Только за последние четыре года в городе газифицировано 3 тысячи 628 квартир, переведено со сжиженного на природный газ 7 тысяч 12 квартир. В администрации города утверждена программа газификации жилищного фонда на 2008-2010 годы, в соответствии с которой в течение ближайших двух лет будет выполнена газификация еще 3900 квартир в Центральном округе, а затем начнется строительство газопроводов в Ленинском округе.