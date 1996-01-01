Не будите во мне гражданина…

На местных форумах в Интернете я прочитала призыв: в воскресенье идем смотреть новую елку на главную площадь. Козе было понятно: продолжается акция против повышения пошлин на ввоз иностранных автомобилей.

Выслушав по телевизору выступление местного попа, который призывал к единению в трудный период, я подготовилась к исполнению гражданского долга. Потащилась в книжный магазин за российской символикой. Купила два портрета Президента и Премьера, полнометражный российский флаг и два комплекта российской Конституции. Мне сделали скидку в 50%.

На главной площади уже завели хоровод в мирных целях. Взявшись за руки, люди ходили вокруг таежной красавицы и звали Снегурочку. Никаких транспарантов, никаких требований, никаких призывов. Одна я как дура стояла с наглядной агитацией, держа в руках Конституцию, которая мне гарантировала гражданские права. К тому же напялила красно-синие-белый шарф. Чтоб, дескать, признавали за свою.

Температура за бортом - минус 14, ветер - шквальный. Милиции - раза в полтора больше, чем участников хоровода. Один знакомый милицейский чин, умеющий считать "по квадратам", сообщил мне, что на его взгляд участников "хоровода" - около полутора тысяч.

Руки замерзли. Дуя в перчатки, я уронила Конституцию. Наклонилась - на ней сапог человека в форме. Проснулась искренняя и мотивированная ярость. Я человеку в форме говорю:

" Уберите ноги. Это - моя Конституция".

Он: "А не надо тут мусорить".

Я: "Это - мусор…Это - моя Конституция…"

Человек в мундире: "Твоя, сука, твоя Конституция. Что ха-а-тела, то и па-а-лучила",

Учуяв московское "аканье", я шарахнулась в сторону. Меня притянул к себе известный журналист Сергей ЛИТУС. Его отмутузят позже.

Тем временем в противоположной стороне площади, ближе к морю, началось хаотичное движение. Людей волокли к автобусам. На нашей стороне раздались крики: "Что вы делаете?". Стоявшая рядом со мной девушка в очках прорыдала :"За что?". И сразу вокруг заголосили женщины и дети: "Фашисты…" Мужики начали материться.

В этот момент группа лиц в милицейской форме выхватила из толпы подростка лет тринадцати. Вывернули руки. Задралась одежда, обнажив тело ребенка. Мальчик кричал от боли. Его затолкали в автобус не российского производства. В Интернете и по телевидению уже вовсю шла информация о том, что встал российский гигант по производству КамАЗов.

Тем временем на противоположной от нас стороне стражи порядка метелили журналистов. Сотрудник ПТР Федор ГУРКО позже меня успокаивал: "Да ничего страшного, не беспокойтесь. Меня били только по ногам". "А вы будете обращаться в прокуратуру?" "Я подумаю…"

Кстати его коллегу, известного в Приморье фоторепортера Валентина ТРУХАНЕНКО затолкали в автозак среди первых. И поехал капитан первого ранга запаса, в недавнем прошлом - заместитель командира бригады подводных лодок в "воронке". В районном обезьяннике Ленинского УВД. Сидел до тех пор, пока его коллега Лада ГЛЫБИНА не подняла скандал: "Он - офицер". Выпустили.

Профессор, доктор наук Людмила ВАСИЛЬЕВА наклонилась поднять отлетевшую деталь чьей-то видеокамеры. Пнули и ее.

- Нет, ты представляешь, он меня еще и бабкой обозвал, - истерично хохотала женщина, воспитавшая многие поколения журналистов. К слову, она как филолог тоже обратила внимание на непривычное для дальневосточников, отличающихся чистой речью, "аканье" мундиров.

Теперь подведем итог, мрачный для вашего корреспондента. Всем моим знакомым репортерам досталось. Кто по морде получил, кого в кутузку отвезли, кому профессиональный инвентарь переломали. Я кроме "суки" ничего страшного не получила. Хочу надеяться, что меня выручила российская Конституция, которую я терзала в руках.

Общественный же итог - драматичен. А что, собственно говоря, произошло? Ну, собрались люди на площади - молча, в хороводе потоптались. Ни одного лозунга. Никаких требований. А по морде - за что ?

Трудно себе вообразить, что произойдет в феврале, когда граждане получат так называемые жировки по квартплате. Их получат все - и автодилеры, и таможенники, и сотрудники ГАИ, и прокуроры с адвокатами, и даже члены семей депутатов Государственной Думы. А получим мы уведомление о том, что с нас стряхнут теперь уже на 25% больше, чем в ушедшем году.

Дело не только и не столько в пресловутых пошлинах. Двадцать лет назад великий русский писатель Виктор Астафьев размышлял: "Полуправда замучила нас". И отвечая на сегодняшний наш вопрос - "за что?", он еще тогда ответил: "Нас будут унижать до тех пор, пока мы будем позволять это делать".