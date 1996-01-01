Жестокий резонанс: в Приморье в прошедшие выходные дни пролилась первая кровь

Власть не захотела услышать автомобилистов Дальнего Востока. Вместо поиска компромисса власть решила применить силовые методы. С организаторами первой акции протеста и руководителями автобизнеса провели "разъяснительную" беседу и они дали "задний ход". Торговцы подержанными машинами остались на своих рабочих местах. Но этим власть не ограничилась. Владивостокскую милицию усилили омоновцами из шести регионов других страны.

В субботу, 20 декабря, все подъезды к центральной площади Владивостока перекрыли милиционеры с дубинками, в бронежилетах и касках. Однако около 500 автомобилистов, оставив подальше свои машины, все-таки просочились. Никто не выступал. Акция походила на флэшмоб. Два высокопоставленных милиционера подошли к толпе.

- Мы предлагаем вам разойтись. Ваша акция незаконна. На проведение митинга никто не давал разрешение, - стал увещевать полковник милиции.

- Но мы и не митингуем. Митинг, это когда кто выступает и за что-то агитирует. Мы здесь на елку новогоднюю собрались посмотреть, - раздалось из толпы.

Милиционеры ретировались. Но задом к толпе подъехали "автозаки". Из автобусов набежали омоновцы. По трое-четверо они налетали на кого-нибудь из горожан, заламывали ему руки и тащили в машину. Не церемонились даже с женщинами. Девушки визжали. Мужчины молчали и лишь иногда матерились. Толпа отхлынула к краям площади.

- С Новым годом! С Новым годом?, - скандировали владивостокцы. - Позор! Позор!!!

Милиция задержала около 15-20 человек. Примерно через два часа люди разошлись. Но договорились вернуться. Причем уже на следующий день к 12 часам.

В воскресенье, 21 декабря, владивостокцы пришли без транспарантов. Никто не митинговал. Люди стали водить хоровод вокруг новогодней елки. Но уже минут через 15 омоновцы стали захватывать людей.

Автор материала успел сделать всего несколько снимков. Ко мне практически сразу подошел омоновец из отряда "Зубр" и, схватив за рукав, потащил к машине. Автомобиль уже был переполнен и меня не сумели впихнуть. Кулаками начали утрамбовывать тех, кто находился внутри. Подтащили с заломленными руками парня. От боли он ругнулся матом. Его тут же с размаху ударили головой о машину. Начали бить кулаками и ногами. Каждый из стоящих рядом омоновцев нанес хотя бы один удар. Похоже, у них такое правило - типа круговой поруки. Лицо парня превратилось в кровавое месиво. Я попытался повернуться, чтобы как-то придержать омоновцев. Но мое движение заметили. Тут же нанесли четкий профессиональный удар по печени и вдогонку - по затылку.

...В тамбур снова начали впихивать людей. Я узнал многих коллег-журналистов. По неполным данным среди задержанных оказались: съемочная группа телеканала "Россия" - Максим БОРИСОВ и Николай ПЕТРОВ; оператор японской телекомпании NHK Николай УНАГАЕВ, которому травмировали руку и сломали камеру; съемочная группа ТВЦ - Сергей ЛИТУС и Роман СТАТНОВ; Максим МИНЦЕВ с НТВ; Ян САВИЦКИЙ с ОРТ; Владимир САЯПИН из ИТАР-ТАСС; корреспондент ПТР Федор ГУРКО, которого по рассказам очевидцев, так сильно избили, что пришлось госпитализировать.

Журналистов вскоре по звонку "сверху" отпустили. Я вернулся на площадь. Омоновцы продолжали гоняться за владивостокцами. Но уже менее успешно. Горожане нашли успешную тактику пассивной борьбы. Люди вставали на краю площади. Как только омоновцы начинали бежать к ним, горожане сразу разбегались в стороны и перебегали на другую сторону автострады. Омоновцы дорогу не переходили. Задержав пару случайных прохожих, милиционеры возвращались в автобусы греться, а горожане вновь подтягивались к площади. Почти сразу, как только милицейские автобусы покинули площадь, разошлись и владивостокцы.

- Хочет правительство поддержать толльятинцев - пусть поддерживает. Но почему из нашего кармана?! - убеждал меня рядом стоящий мужчина лет сорока. - Я все равно не смогу купить "Жигули" даже если захочу. "ВАЗ" стоит около $10 тыс., а японки - в два-три раза дешевле даже с учетом уплаты грабительской таможенной пошлины. Повысят пошлину, и я вообще останусь без машины. Как и десятки тысяч других не богатых дальневосточников. Но отечественному автопрому это ведь все равно не поможет!