Приморцев успокаивали ОМОНом

В субботу и в воскресенье во Владивостоке прошли очередные митинги протеста. На центральной площади города собиралось по разным оценкам от 500 до 1000 человек.

Над головами собравшихся были видны флаг Российской Федерации, Андреевский, государственный флаг Японии, а также плакаты с призывами отставки кабинета министров и требованиями не добивать дальневосточников, прекратить москвичам грабить Приморье. Из динамиков были слышны песни "Аврора" и "Священная война".

После масштабной акции 14 декабря, которую власти пытались всячески замолчать, в Приморье были приняты меры по недопущению повторения подобных событий. С потенциальными активистами будущих акций протеста активно "поработали" силовики. Представители властей всех уровней, общественные деятели обратились к приморцам не выходить на улицы. Людям угрожали закрыть их бизнес. Милиция в городе была переведена на усиленный режим работы. В черте города дежурили отряды ОМОНа. Кстати, арестованные участники акции 14 декабря, по их словам, были избиты в отделениях милиции, а скорый суд присудил им штрафы. Участие адвокатов при этом было запрещено. Все это было изложено в местных СМИ, но не вызвало никакого интереса прокуратуры.

Что же касается акций протеста, прошедших в субботу и воскресенье, то милиция не стала ждать какого-то незапланированного развития событий, а практически сразу начала аресты активистов. В частности на центральной площади города за два дня было задержано несколько десятков человек (как мужчин, так и женщин), которых увозили на допросы в отделения милиции. Особенно доставалось тем, кто держал в руках транспаранты и флаги. На второй день акции протеста ОМОН (причем, это был не местные спецподразделения!) взялся уже за тех, кто держал в руках фотоаппараты или видеокамеры. Причем, откровенно признавалось, что журналисты, работающие на площади, являются объектом особого внимания силовиков. Дело в том, что федеральные власти категорически запретили выносить "сор из избы" и приказали всячески замалчивать происходящее во Владивостоке, а журналисты через Интернет все это время успешно передают фотографии и видеозаписи в центральные СМИ, которые еще могут писать об акциях протеста в стране.

На неделе краевые власти и депутаты, откровенно напуганные волной народного гнева, пообещали, что мнение приморцев будет обязательно услышано и учтено Кремлем. Однако дальнейшие события показали, что и увеличение пошлин, и резкий рост цен, по-прежнему, входят в ближайшие планы правительства, которое между поддержкой отечественного автопрома и монополистов и резким ухудшением жизни на Дальнем Востоке выбрало первое. Стоит задуматься о действенности местной власти, которую Москва просто игнорирует. Дальневостоникам же остается только затянуть пояса. Увы, их проблемы, как мы убедились на днях, интересуют Москву в последнюю очередь. А на улицы теперь выходить бесполезно. Во-первых, о вашем протесте никто не узнает, поскольку федеральным СМИ дана команда не пускать эту информацию в эфир и на полосы газет. Во-вторых, вас просто разгонят наряды милиции. Ну, а, в-третьих, местные власти, назначенные Кремлем, просто боятся спорить с центральной властью. Иначе можно потерять самое дорогое.

Нет, не доверие народа, а свои высокодоходные кресла.