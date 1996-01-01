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Премия для проводницы за честность
Проводница, вернувшая 8 млн руб. забывчивому пассажиру, награждена премией президента ОАО "РЖД".
Президент ОАО "Российские железные дороги" В.И. Якунин подписал указ о поощрении проводницы пассажирского вагона поезда Москва - Волгоград Аллы АИТОВОЙ. За образцовое выполнение служебных обязанностей и высокие нравственные качества она получит премию в размере 150 тыс. руб.
27 мая этого года 2008 года Аитова А.Т. при уборке вагона обнаружила в купе забытую сумку. Внутри оказалась крупная сумма денег в размере 7 млн 800 тыс. руб.
Проводница немедленно сообщила об этой находке начальнику поезда и милиции. Забывчивого пассажира довольно быстро нашли и вернули ему сумку с деньгами. Все до копейки было на месте. Забрав свой багаж, пассажир удалился, даже не сказав слов благодарности. Руководство компании решило исправить эту несправедливость и поощрить честную проводницу.
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