Анатолий Нестеренко: В будущее смотрю с оптимизмом

- Анатолий Григорьевич, что год грядущий нам готовит? Всех волнует, отразится ли нынешний финансовый кризис на социальных выплатах граждан?

- Хочу успокоить приморцев. Кризис не затронет социальную сферу. Так же, как в прошлом году, с 1 января нового года все выплаты только увеличатся. 25 ноября 2008 г. Президентом Российской Федерации был подписан Федеральный закон "О бюджете Фонда социального страхования на 2009 г. и на плановый период 2010-2011 годов". На 2009 г. в нем установлен новый максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности (за исключением пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием) за полный календарный месяц - в сумме 18720 руб. (плюс районный коэффициент = 22464 руб.), а максимальный размер пособия по беременности и родам - 25390 рублей (тоже плюс районный коэффициент = 30468 руб.).

В 2008 году эти суммы в Приморье вместе с районным коэффициентом составляли соответственно 20700 и 28080 рублей.

Также с 1 января 2009 г. законом установлена индексация государственных пособий гражданам, имеющим детей, на коэффициент 1,085. Это касается размеров пособий по беременности и родам, выплачиваемых женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий частными нотариусами и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию; единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности; единовременного пособия при рождении ребенка; ежемесячного пособия по уходу за ребенком неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком до 1,5 лет; минимальный и максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет застрахованным (работающим) лицам.

- Да, если сравнить с нынешними выплатами, прибавка существенная. А как с остальными социальными гарантиями государства?

- Все они останутся, а суммы на их обеспечение тоже возрастут. Так, статьей 6-й ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования на 2009 г. и на плановый период 2010-2011 годов" установлены новые нормы стоимости пребывания одного ребенка в сутки в детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, расположенных на территории РФ. Ими предусмотрена оплата стоимости путевок для детей застрахованных граждан в 2009 г. из расчета до 600 руб. на одного ребенка в сутки, в 2010 г. - до 642 руб. и в 2011 г. - до 685 руб. Все цифры даны без учета районного коэффициента.

Здесь сразу надо сказать, что в 2008 г. мы смогли оздоровить в приморских здравницах 10165 ребятишек, на что было затрачено 134173,3 тыс. руб. средств социального страхования. Уже сейчас мы провели все необходимые конкурсы для заключения контрактов с санаториями с тем, чтобы в 2009 г. в них смогли отдохнуть 11500 школьников края, на что выделено более 170 млн руб. В период нынешних зимних школьных каникул на базе санаториев и санаториев-профилакториев края будут работать 15 санаторных лагерей круглогодичного действия. В них бесплатно (за счет средств социального страхования) отдохнут и поправят свое здоровье 1040 школьников Приморья. При этом максимальная стоимость "соцстраховской" путевки не превышает 13480 руб.

В 2009 г. мы будем по-прежнему частично финансировать отдых детей в загородных стационарных оздоровительных лагерях и оплачивать стоимость продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием.

В 2008 г. с участием средств соцстрахования всеми видами оздоровления было охвачено более 83 тыс. приморских школьников, на что было выделено 230 млн руб.

- Давайте вернемся к вопросу об увеличении сумм выплат по социальному страхованию. Какие еще изменения в законодательстве предусмотрены с 1 января 2009 г.?

- По сравнению с 2008 г. новым законом увеличена сумма, из которой будет исчисляться размер единовременной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В 2009 г. размер единовременной страховой выплаты установлен в сумме 56200 руб., в 2010 г. - 60100 руб., в 2011 г. - 64200 руб. Увеличен также максимальный размер ежемесячной страховой выплаты: в 2009 г. - до 43230 руб., в 2010 г. - до 46260 руб., в 2011 г. - до 49410 руб.

Также Федеральным законом от 3 декабря 2008 г. внесены изменения в ФЗ "О погребении и похоронном деле", в соответствии с которым максимальный размер социального пособия на погребение и стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, с 1 января 2009 г. установлен в размере 4000 руб. (все цифры даны без учета районного коэффициента).

- У Фонда социального страхования - широкий спектр деятельности: человек еще не родился, а о нем и его здоровье уже заботится государство. И так происходит в течение всей жизни?

- Да, в этом и заключены социальные страховые принципы. В трудные и ответственные моменты жизни человека и его семьи государство готово протянуть руку помощи. Вот, к примеру, женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, выплачивается единовременное пособие за счет средств социального страхования. Так государство стимулирует будущую маму заранее задуматься о здоровье будущего ребенка.

- Если женщина встала на учет в ранние сроки беременности, она через 12 недель наблюдения в женской консультации имеет право получить на руки родовый сертификат?

- И с этим документом все медицинские услуги ей предоставят на бесплатной основе: государство само с помощью Фонда социального страхования рассчитается с женской консультацией, родильным домом и детской консультацией, где малыш будет наблюдаться в течение первого года жизни. Программа "Родовый сертификат", как составная часть национального проекта "Здоровье", работает с 2006 г. Благодаря ей в Приморье улучшилось качество оказываемой медицинской помощи, существенно возросла заработная плата врачей и всего персонала родильных домов, женских консультаций и детских поликлиник.

По данным на 15 декабря, для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, а также по диспансерному наблюдению детей первого года жизни, региональное отделение перечислило медицинским организациям края более 183, 6 млн руб.

Приморское региональное отделение Фонда социального страхования РФ активно участвует еще в одном направлении приоритетного национального проекта "Здоровье", за счет средств федерального бюджета осуществляя финансирование выплат пособий по уходу за детьми до полутора лет неработающим женщинам. В текущем году на эти цели перечислено в органы социальной защиты населения края 482900,55 тыс. руб. (за весь 2007 г. было выплачено 339460,17 тыс. руб.).

- Также в рамках нацпроекта "Здоровье" региональное отделение Фонда социального страхования занимается финансированием углубленных медосмотров работающих во вредных условиях труда...

- Правда, освоение средств в нынешнем году идет сложно - не все понимают важность поставленной государством задачи для сохранения здоровья нации. Об этом мы вели речь на прошедшем недавно в региональном отделении координационном совете, куда были приглашены и руководители крупных предприятий края. На сегодняшний день углубленные медосмотры в крае прошли 128381 человек.

- Отдельным вопросом на заседании координационного совета рассматривалось и такое направление работы регионального отделения, как долечивание застрахованных (работающих) граждан в санаторных условиях после стационара…

- Программа долечивания, работающая в Приморье с 2005 г., на деле доказала свою эффективность. В прошлом году был существенно расширен перечень заболеваний для реабилитации в санаторных условиях после лечения в стационаре. Теперь показаниями для долечивания являются сахарный диабет, перенесенный острый инфаркт, нестабильная стенокардия, острое нарушение мозгового кровообращения, операции на сердце и магистральных сосудах, а также - по поводу язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, удаления желчного пузыря, в том числе методом лапароскопии, по поводу панкреатита (панкреонекроза). В перечень показаний для реабилитации включены и беременные женщины так называемых "групп риска". Практика показала, что лечение в санаторных условиях существенно снижает риск развития осложненной беременности, способствует рождению здорового ребенка.

В нынешнем году, как и в прошлом, приморские здравницы приняли 740 будущих мам. Им, как и всем включенных в перечень показаний для реабилитации после стационарного лечения, и путевка, и больничный листок, оформляемый на весь период пребывания в санатории, были оплачены за счет средств социального страхования.

В 2008 г. будущих мам принимали 6 приморских здравниц: санатории "Амурский залив", "Лазурный", "Строитель", где расположена специализированная кафедра медицинского университета, медцентр "Океан" (пригород Владивостока), санаторий "Изумрудный" курорта Шмаковка, санаторий-профилакторий "Жемчужный" (г. Находка). В 2009 г. этот список пополнится санаторием-профилакторием "Адонис", расположенным в таежной глубинке Приморского края, что позволит беременным женщинам из далеких поселков отдыхать и лечиться поближе к дому.

В целом задача развития системы восстановительного лечения и реабилитации населения включена и в утвержденную 3 декабря 2008 г. губернатором Сергеем Дарькиным Концепцию демографической политики Приморского края на период до 2025 г. Региональное отделение Фонда социального страхования будет принимать в этом самое активное участие.

- Словом, социальная направленность современной политики государства самым непосредственным образом касается вашей работы?

- Фонд социального страхования Российской Федерации является одним из основных ведомств, чья работа напрямую связана со сферой социальной защиты работающего населения. Через счета Фонда проходят не только выплаты по листкам временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка и пособия по уходу за ребенком до полутора лет. С помощью Фонда, как я уже говорил, осуществляются поддержка национального проекта "Здоровье", работа с льготными категориями граждан, их обеспечение техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, санаторно-курортным лечением и еще многое другое.

Накануне Нового года, поздравляя всех с этим самым добрым семейным праздником, я хотел бы, прежде всего, пожелать вам здоровья. Пусть 2009 год станет для вас счастливым.