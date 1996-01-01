Денег на профосмотры не дадут

Любопытный способ улучшения статистических данных по профессиональным заболеваниям придумали в Министерстве здравоохранения РФ. Теперь сотрудникам, занятым на производствах с вредными для здоровья условиями работы, профосмотры будут устраивать раз в три года. По крайней мере такую инструкцию на днях получили в департаменте здравоохранения Приморского края.

Между тем, по данным Территориального фонда обязательного медицинского страхования 62% жителей края уже нуждаются в амбулаторном лечении. На проведение профосмотров выделяют 1010 руб. - ту же сумму, что была в 2008 г. Для центральных регионов была проведена индексация - 1533 руб. Медики обиделись и решили скооперироваться с другими пострадавшими регионами ДВФО. В Правительство РФ уйдет письмо, где в деликатной форме будет изложена причина вымирания населения Дальнего Востока.