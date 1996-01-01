Семья и работа: кто кого?

Вопреки всем безапелляционным заявлениям женских журналов о том, что "Семья плюс работа - это реально!", либо "Карьеристка может быть заботливой женой и любящей матерью!", повсеместная практика показывает, что все-таки приходится выбирать.

Конечно, не стоит отрицать наличие в офисах счастливо замужних карьеристок - точно так же я слышала о трепетно романтичных банкирах, человеколюбивых воротилах нефтяного бизнеса и о страховиках, работающих только не ради денег. То есть, в общем-то, все реально! Но повседневный опыт показывает, что это исключения, лишь подтверждающие правила, что христианские ценности несовместимы с большими деньгами, а эмансипация несовместима с семейной жизнью.

Потому что, выйдя замуж, женщина начинает спешить домой, чтобы успеть жизнерадостно приготовить ужин, обед и прическу, и при этом, не дай бог, не зарабатывать больше мужа. Незамужние дамы в офисах, как правило, одеты в двубортные пиджаки и джинсы унисекс и имеют выражение лица "отвали, я всего могу добиться сама".

На моей памяти была одна почти счастливо замужняя девица, которая годами что-то там ковырялась за своим монитором, пока ее внезапно не поставили во главе небольшого творческого коллектива. Через неделю у нее стали подозрительно блестеть глаза, когда она выбегала в коридор говорить по телефону, и еще через месяц она вскользь сообщила, что больше не замужем. Чтобы не приходить в опустевший дом, она стала все вечера проводить на работе. Стоит ли говорить, что после этого ее карьера пошла в гору, еще через год она стала руководителем отдела, а еще через полгода - коммерческим директором?

Но в то же время, если обратить взор на офисных мужчин, картина оказывается совершенно противоположной! Опытный взгляд всегда отличит неженатого мужчину среди других сотрудников: у него всегда масса дел, которые стоит сделать после или вместо работы. Например, выпить пива с друзьями, встретиться с девушкой, сходить в кино, сходить туда, сходить сюда… Обеденные перерывы у неженатых мужчин длятся по часу-полтора и проходят нередко в лучших кафе в прилегающей к офису округе.

Через некоторое время встречи с девушкой заканчиваются женитьбой - и тогда внезапно оказывается, что мужчина-работник не успевает выполнить за день всю работу. Он даже не выходит на обед - у него оказывается с собой масса пластмассовых судочков с картошкой-пюре, куриными ножками и отдельно с салатиком из капусты. Начиная с шести часов скучающая дома супруга начинает звонить мужу с вопросом: "Когда же ставить разогревать голубцы?" и получает раздраженные ответы: "У меня много работы", "Еще минимум два часа!" и "Мы же тут не в игры играем, у меня серьезные дела!", хотя зачастую именно в этот момент по монитору резво бегают заложники из Half-Life.

С появлением детей семейные мужчины начинают искать и успешно находят себе круглосуточную работу, ночные дежурства, вечерние смены и подработки. Упорное нежелание быть дома вкупе с упреками жены порождают стремление заработать денег - и мужчинам это удается! Карьера налаживается, благосостояние семьи растет, все меньше времени остается, чтобы проводить его дома. При этом недовольные жены звонят все чаще и требуют все больше, а незамужние сотрудницы удивляются, как таким клушам удалось заполучить себе в мужья таких работящих и успешных мужчин…

Как решить этот парадокс - я не знаю. Но пока весьма очевиден тот факт, что работодателю выгодны холостячки в сочетании с многодетными отцами. Впрочем, интересы работников никогда никого не интересовали.