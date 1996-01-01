Детей бедных выгонят из садиков?

- Есть квитанция об оплате за садик? Если нет, то мы вашего ребенка не примем. Решением гороно с сегодняшнего дня запрещено запускать в группы детей-должников, - примерно такими словами встречали родителей с детьми 15 декабря в муниципальных детских садах Владивостока. Правда, после небольшой "взбучки" все-таки давали поблажку - соглашались потерпеть до завтра.

Надо полагать, что в городе под эгидой гороно разворачивается кампания по зачистке детских садиков от детей наиболее бедных категорий городского населения, которые не могут своевременно вносить плату. Пожалуй, это один из путей сокращения очередей в дошкольные детские учреждения. На места изгнанных детей могут быть свободно приняты другие, родители которых будут гарантированно оплачивать услуги. Следующим этапом в этой борьбе с детьми может стать очередное повышение ценника на услуги детсадов. В долговременной перспективе такие меры могут способствовать "охлаждению" нежелательного в условиях кризиса "бэби-бума". Опять же не надо будет строить десятки нужных для города и еще недавно обещанных детских садов.