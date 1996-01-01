Выйду на улицу...

"ЗР" обратился к жителям Владивостока с вопросом: "А что вас заставит выйти на улицу и принять участие в акции протеста?"

Приморье видело много митингов и акций протеста. Люди перекрывали дороги из-за отсутствия тепла в квартирах и холодной воды, устраивали митинги, протестуя против диких цен на услуги ЖКХ и повышения стоимости продуктов. 14 декабря во Владивостоке и других крупных городах края прошла акция протеста автомобилистов против повышения таможенных пошлин на иномарки, в которой, по некоторым данным, приняли участие около 3,5 тыс. человек. В грядущее воскресенье, 21 декабря, в Приморье планируется еще одна акция протеста против повышения пошлин, роста цен на бензин и услуги ЖКХ. В связи с этим "ЗР" обратился к жителям Владивостока с вопросом: "А что вас заставит выйти на улицу и принять участие в акции протеста?"

Людмила ВАСИЛЬЕВА, профессор:

- Безнадега! У этого региона нет будущего. Я устала читать на "лентах" информацию о задержании крупных чиновников. Куда ни сунешься везде воруют. В Хабаровске и то меньше тырят! Подождите, еще пенсионеры пойдут на "белый дом" с тяпками, когда поднимут цены на услуги ЖКХ и проезд в электричках.

Алексей КИРИЛЛОВ, сотрудник радиостанции "Loveрадио":

- Непременно вышел бы на площадь из-за резкого повышения цен на бензин, на услуги ЖКХ. И если будет девальвация рубля! Еще, если бы государство вдруг захотело отменить частную собственность!

Ксения ПЛЕТЦЕР, директор Приморского филиала ОАО "Восточный экспресс банк"

- Как и большинство россиян, я не верю, что проявление моей гражданской позиции будет услышано и принято во внимание властью. Поэтому в текущей ситуации выходить на улицу с протестом я бы не стала. С одной стороны, мне нравится, что приморцы могут объединиться общей идеей (последняя акция протеста в Владивостоке) и громко заявить о ней. С другой стороны, я считаю, что есть проблемы как в масштабах страны - они касаются всех граждан России: унизительный размер пенсий, грабительские цены на энергоносители, низкий уровень медицины и образования и как следствие - деградация и вымирание нации, так и региона - отсутствие детских садов во Владивостоке, недостаток и плохое качество дорог, неблагоприятная экологическая обстановка важнее, чем повышение таможенных пошлин на автомобили.

Владимир, инвалид, работает разносчиком газет:

- Выйду на улицу из-за социальной несправедливости! У меня нет пальцев на руках, я ничего не могу взять, а социальные работники мне говорят, что я здоров. И не хотят платить пенсию по инвалидности! Им, здоровым, не понять проблемы инвалидов.

Валентина Александровна, пенсионер:

- Возмущает рост цен на продовольствие! Из-за этого непременно выйду на улицу. Яйца вчера были по 56 рублей десяток, а сегодня уже 63! На 100 рублей сейчас в магазине ничего не купить. Сколько может продолжаться этот беспредел? Продавцы ценники переписывают каждый день, а в некоторых магазинах вообще ценники исчезли. Мне кажется, страна на грани голодного бунта.

Борис ШАДРИН, капитан I ранга запаса, краевед, историк:

- Смотря какая акция! Если акция затрагивает социальные интересы многих, то я бы вышел на акцию. Ради собственных интересов я бы не вышел. Я противник коллективных акций.

Михаил ДАВИДОВИЧ, ЗАО "Промышлен-но-коммерчес-кая компания "Крэй":

- Ограничение обращения валюты в нашей стране. И запрет на выезд за границу. Это последний глоток свободы в России.

Юлия ПСТЫГА, штатный тренер филиала ОАО МТС "Макрорегион Дальний Восток":

- Вышла бы на акцию протеста, если бы на территории Приморья решили организовать полигон радиоактивных отходов. Или правительство захотело бы продать Приморье Японии или Китаю!

Дмитрий ВИНОГРАДОВ, драматург:

- Если бы правительство приняло решение о передаче Курильских островов Японии. А от акции 14 декабря пользы я не вижу.

Наталья Ивановна ПОЛОЗОВА, председатель Приморского отделения "Всероссийского общества охраны памятников":

- Нарушение гражданских прав людей, захват общего государственного имущества частниками, территориальные проблемы, геноцид Дальнего Востока.

А.ИГНАТЕНКО:

- Я - коммунист с многолетним стажем. Прочитал в газете "Комсомольская правда" на прошлой неделе, как отметил свое тридцатилетие прокурор Хасанского района. Двадцать тысяч у.е. истратил только на артиста БУТУСОВА. А посчитать харчи? Вот это - повод идти на улицу и спрашивать с прокуроров - откуда деньжищи? Пора идти на улицу. Я - готов. Ох, напрасно людей злят толстосумы. Им трудно с коррупцией бороться - кошельки мешают.

Лена ГОНЧАРОВА, переводчик:

- Наверное, какая-нибудь социальная несправедливость. Если бы в стране, к примеру, запретили доллары или праворульные машины.

Виктор Иванович, офицер:

- Меня уже заставляют выходить на улицу, пусть даже и холодно. 14 декабря я вместе в другими автомобилистами требовал отставки правительства. В стране кризис, идут повальные принудительные сокращения рабочих мест, а "дорогое правительство" решило помочь кризису и придушить еще десятки тысяч человек. Это у них называется слегка "покошмарить". Это я расцениваю как неприкрытый экстремизм, направленнный на дестабилизацию общества. В январе поднимут цены на коммунальные услуги - тоже готов идти на улицу. Хотя я полагаю, что историю с пошлинами запустили как наживку: пусть митингуют по поводу своей собственности и бизнеса, но молча проглотят события с Конституцией. У нас ведь как: пока тебя лично, твоего кошелька дело не коснулось - не рыпайся.

Если бы люди понимали главное - что средства массовой информации - надежный источник и авторитетный источник любой информации, они бы вышли на улицы и площади с главным лозунгом "Свободу печати". Но эта свобода как раз и продалась первой. И ее поражение породило страх. Я военный человек, но я поостерегусь поставить в газете свою фамилию: а вдруг командир полка читает газеты (что на него не похоже)? Тогда - жди неприятностей.