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Страсть в браке длится не больше 2,5 лет
Супружеская идиллия у среднестатистической европейской пары после заключения брака длится два года шесть месяцев и 25 дней.
Данный феномен уже получил и специальное название - подлинный медовый месяц. После этого жизнь входит в обычную колею, и отношения в семье теряют свой романтизм и очарование.
В России влюбленными себя считают 60% мужчин и 49% женщин. Влюбленные молоды: 73-77% из них - это люди в возрасте 18-34 лет. По истечении 2,5 лет супруги начинают терять новизну отношений и воспринимают брак как само собой разумеющееся событие. В результате исчезает атмосфера праздника, мужчины прекращают помогать женщинам по хозяйству, больше проводя времени на диване перед телевизором.
Со своей стороны женщина все меньше обращает внимание на то, как она одета дома. Ученые установили, что любовь - это временное помешательство, "срок действия" которого не превышает четырех лет. Причем влюбиться в одного конкретного человека можно только раз. Повторный всплеск эмоций и чувств после расставания объясняется привязанностью или сексуальным влечением.
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