www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Страсть в браке длится не больше 2,5 лет

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Супружеская идиллия у среднестатистической европейской пары после заключения брака длится два года шесть месяцев и 25 дней.

Данный феномен уже получил и специальное название - подлинный медовый месяц. После этого жизнь входит в обычную колею, и отношения в семье теряют свой романтизм и очарование.

В России влюбленными себя считают 60% мужчин и 49% женщин. Влюбленные молоды: 73-77% из них - это люди в возрасте 18-34 лет. По истечении 2,5 лет супруги начинают терять новизну отношений и воспринимают брак как само собой разумеющееся событие. В результате исчезает атмосфера праздника, мужчины прекращают помогать женщинам по хозяйству, больше проводя времени на диване перед телевизором.

Со своей стороны женщина все меньше обращает внимание на то, как она одета дома. Ученые установили, что любовь - это временное помешательство, "срок действия" которого не превышает четырех лет. Причем влюбиться в одного конкретного человека можно только раз. Повторный всплеск эмоций и чувств после расставания объясняется привязанностью или сексуальным влечением.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru