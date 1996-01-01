Как лечить больное горло

Трудно найти человека, который ни разу в жизни не сталкивался с болью в горле. И многие считают, что эта неприятность не требует какого-то лечения. Подумаешь, поболит и пройдет! А между тем боль в горле может быть началом довольно серьезных заболеваний, которые часто дают осложнения и переходят в хроническую форму.

Трахеит

Обычно виновниками появления трахеита становятся вирусы. Именно поэтому трахеит часто возникает на фоне ОРВИ или гриппа. Основные симптомы трахеита - саднящая боль в горле и сухой кашель, который часто усиливается по ночам. Из-за кашля дыхание становится поверхностным. Боясь спровоцировать очередной приступ мучительного кашля, больные стараются не дышать глубоко. Иногда трахеит может вызывать повышение температуры, но жар редко бывает сильным - как правило, температура не поднимается выше 37,5-37,7 градуса. Если болезнь запустить, она может перейти в хроническую форму. Впрочем, хронический трахеит может быть и самостоятельным заболеванием. Он часто возникает у курильщиков, жителей экологически неблагоприятных районов. Иногда хронический трахеит появляется на фоне заболеваний почек, воспаления околоносовых пазух и болезней легких. Для лечения трахеита используют паровые ингаляции, противокашлевые средства, полоскания настоями солодки и шалфея.

Фарингит

Это воспаление слизистой оболочки глотки. Наиболее распространенные симптомы этого заболевания - сухость в горле, першение, ощущение инородного тела в глотке, боль при глотании (обычно боль сильнее при так называемом "пустом глотке", когда вы сглатываете слюну), общая слабость и небольшое повышение температуры тела. Появлению фарингита может способствовать переохлаждение, курение, инфекционные заболевания, загазованность воздуха, но в большинстве случаев фарингит вызывают вирусы и бактерии. При кажущейся "несерьезности" фарингит - весьма опасное заболевание. Он может спровоцировать возникновение отита, пневмонии, заболеваний сердца.

Для облегчения болей в горле используют полоскания антисептическими растворами (фурацилин, марганцовка), иногда назначают антибиотики.

Ангина

Ангина обычно начинается внезапно. Резко повышается температура тела, появляются головная боль, боль при глотании, лимфатические узлы увеличиваются и становятся болезненными. Тяжесть ангины зависит от того, какая форма болезни вам досталась. Катаральная ангина протекает довольно легко. А вот лакунарная и фолликулярная формы способны полностью вывести вас из строя. Тогда к высокой температуре (выше 38о) добавляется ощущение сильной слабости, ломоты в суставах, общего недомогания. Однако с какой бы формой ангины вы ни столкнулись, помните о том, что эта болезнь не терпит самолечения. Среди осложнений ангины такие грозные заболевания, как ревматизм, холецистит, нефрит, отит. Обычно для лечения ангины используют сульфаниламидные препараты, хороший эффект дают полоскания горла.

В тяжелых случаях назначают антибиотики. Не пытайтесь перенести ангину на ногах. Чтобы избежать осложнений, необходимо соблюдать постельный режим хотя бы в первые дни болезни. Если вы заболели ангиной, старайтесь избегать слишком горячей и острой пищи. Такие кушанья раздражают слизистую оболочку горла и могут осложнить течение болезни. И конечно же не пренебрегайте "правилами безопасности". Ангина весьма заразна. Если в доме есть больной, выделите ему индивидуальную посуду, почаще проветривайте помещение и делайте влажную уборку.

Ларингит

Или воспаление слизистой оболочки гортани. Острый ларингит в большинстве случаев возникает из-за переохлаждения или перенапряжения голоса, он также может быть спутником гриппа или ОРВИ. При ларингите голос становится хриплым, грубым, иногда совсем исчезает. К этим симптомам добавляются першение и боль в горле, а спустя несколько дней появляется кашель, вначале сухой, затем с мокротой. Ларингит может сопровождаться головной болью, небольшим повышением температуры. В течение первых 5-7 дней болезни постарайтесь меньше разговаривать, не курите, не ешьте острую пищу. Справиться с ларингитом помогут горчичники на область груди или согревающий компресс на шею, теплое питье, полоскания горла отварами ромашки, шалфея, паровые ингаляции.