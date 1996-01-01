Журналисты украли... Empire State Building

Редакция популярного нью-йоркского таблоида The Daily News провела оригинальную акцию, призванную привлечь внимание к дефектной системе государственного контроля в Нью-Йорке: используя топорно подделанные документы, газета легко присвоила себе Empire State Building!

Вся процедура "похищения" исторического здания и одного из символов Нью-Йорка отняла у журналистов всего лишь полтора часа - включая время, которое понадобилось на составление липовых документов. Благодаря чудовищным дефектам системы государственного контроля, журналистам удалось получить полные права на 102-этажное здание стоимостью в несколько миллиардов долларов. Разумеется, получив все нужные печати, редакция The Daily News "вернула" здание его законным владельцам, компании Empire State Land Associates.