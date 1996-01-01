Покупка жилья небогатыми людьми способна принести им больше вреда, чем пользы

На волне кризиса на рынке ипотечных кредитов опубликовано новое исследование на эту тему. Экономисты из Университета Канзаса и Университета ДеПол пришли к выводу, что покупка личного жилья людьми с небольшими доходами способна принести им больше вреда, чем пользы. В рамках исследования была проанализирована статистика за 35 лет. Изучалось, каким образом представители групп населения, где традиционно низка доля владельцев жилой недвижимости (то есть наименее обеспеченных жителей), распоряжаются своей недвижимостью. Вывод не стал сюрпризом: представители этих слоев населения намного чаще продают свои дома и квартиры или иным образом теряют их (например, их отчуждают банки), чем более состоятельные американцы.