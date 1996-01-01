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Программе "Жилище" подвели промежуточный итог

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Изучение хода исполнения Закона Хабаровского края "О краевой целевой программе "Жилище" на 2007-2010 годы", разработанной в целях реализации в крае приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", осуществлялось в отдельных муниципальных образованиях края. И вот что было отмечено.

В реализации подпрограммы "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство" на условиях софинансирования как в 2007 году, так и в 2008 году участвовали 12 муниципальных образований, которые выполнили условие предоставления государственной поддержки - разработали соответствующие муниципальные программы. В прошлом году объем социальной выплаты для них составил 40% от средней стоимости жилья, принимаемой при расчете выплаты: 10% из федерального, 25% из краевого и 5% из местного бюджетов.

В муниципальных образованиях края, за исключением Хабаровска, где ведется новое строительство, молодые семьи использовали указанные социальные выплаты для приобретения жилья на вторичном рынке. В 2007 году таких молодых семей было 185: из них в Комсомольске-на-Амуре - 58, в Амурском районе - 18, Верхнебуреинском - 18, Солнечном - 10, Николаевском - 8, Ванинском - 5, в Бикине - 4, в Советско-Гаванском районе - 3, Комсомольском - 1 и т.д. Средства на предоставление социальных выплат молодым семьям в 2008 году распределены между муниципальными образованиями края лишь в октябре текущего года.

Кроме того, вне рамок краевой целевой программы "Жилище" в Хабаровске ведется строительство молодежных жилищных комплексов. Так, в 2008 году 130 молодых семей, участвующих в строительстве молодежного жилищного комплекса, получили квартиры в районе завода "Энергомаш", продолжается строительство молодежного жилищного комплекса в микрорайоне "Парус" для 41 молодой семьи. Объем средств, выделенных из краевого бюджета для предоставления субсидий молодым семьям составил в 2007 году - 40,4 млн. руб., в 2008 году - 40 млн. руб.

За счет государственной поддержки в строительстве жилья на условиях ипотеки в 2008 году построена 1000 квартир, в 2009 году будет сдано 1500 квартир. Это наиболее востребованная программа сегодня и перспективная в ближайшем будущем. За счет средств краевого бюджета оплачивается 15% стоимости строительства (средства направляются на подготовку коммунальной инфраструктуры). В результате уменьшается стоимость 1 кв. м строительства жилья для граждан.

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