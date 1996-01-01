Новый лидер хабаровских профсоюзов приступил к работе

Избранный председателем Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов Виктор КОРЯКИН приступил к работе на новом посту. Об этом сообщил пресс-центр Хабаровского крайпрофобъединения.

Виктор Корякин намерен продолжить работу крайпрофобъединения по усилению роли профсоюзов в обществе и видит свою задачу в том, чтобы эффективно организовать деятельность этой влиятельной организации в условиях финансово-экономического кризиса. По мнению Виктора Корякина, профсоюзы должны оперативно и адекватно реагировать на происходящие события, своевременно включаться в текущие процессы, предупреждая негативные последствия кризисных явлений. Для этого профсоюзы должны проявить сплоченность и единение своих рядов.

Напомним, что Виктор Корякин до избрания председателем крайпрофобъединения возглавлял Хабаровскую краевую организацию Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса. Является членом совета по предпринимательству при губернаторе Хабаровского края и членом координационного совета Хабаровского регионального отделения Фонда социального страхования. Виктор Корякин также входит в состав краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В 1995 году выдвигался кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ от Хабаровского крайпрофобъединения.

Виктору Корякину 49 лет, он родился в шахтерском поселке Букачача Читинской области и свою трудовую деятельность связал с горняками - был горнорабочим, а после службы в армии электрослесарем шахты "Букачача", проходчиком рудника "Многовершинный", а затем освобожденным председателем профсоюзного комитета Нижнеамурского горно-обогатительного комбината Николаевского района.

В 1994-1999 годах возглавлял Хабаровский филиал центрального отраслевого Фонда социального страхования трудящихся горно-металлургической промышленности, а также был не освобожденным от основной работы заместителем председателя Хабаровского крайкома профсоюза работников горно-металлургической промышленности. В 1999 году был избран председателем краевой организации профсоюза работников среднего и малого бизнеса.