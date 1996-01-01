www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.95 р. 100 JPY: 57.48 р.
EUR: 73.31 р. 10 CNY: 96.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Новый лидер хабаровских профсоюзов приступил к работе

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Избранный председателем Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов Виктор КОРЯКИН приступил к работе на новом посту. Об этом сообщил пресс-центр Хабаровского крайпрофобъединения.

Виктор Корякин намерен продолжить работу крайпрофобъединения по усилению роли профсоюзов в обществе и видит свою задачу в том, чтобы эффективно организовать деятельность этой влиятельной организации в условиях финансово-экономического кризиса. По мнению Виктора Корякина, профсоюзы должны оперативно и адекватно реагировать на происходящие события, своевременно включаться в текущие процессы, предупреждая негативные последствия кризисных явлений. Для этого профсоюзы должны проявить сплоченность и единение своих рядов.

Напомним, что Виктор Корякин до избрания председателем крайпрофобъединения возглавлял Хабаровскую краевую организацию Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса. Является членом совета по предпринимательству при губернаторе Хабаровского края и членом координационного совета Хабаровского регионального отделения Фонда социального страхования. Виктор Корякин также входит в состав краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В 1995 году выдвигался кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ от Хабаровского крайпрофобъединения.

Виктору Корякину 49 лет, он родился в шахтерском поселке Букачача Читинской области и свою трудовую деятельность связал с горняками - был горнорабочим, а после службы в армии электрослесарем шахты "Букачача", проходчиком рудника "Многовершинный", а затем освобожденным председателем профсоюзного комитета Нижнеамурского горно-обогатительного комбината Николаевского района.

В 1994-1999 годах возглавлял Хабаровский филиал центрального отраслевого Фонда социального страхования трудящихся горно-металлургической промышленности, а также был не освобожденным от основной работы заместителем председателя Хабаровского крайкома профсоюза работников горно-металлургической промышленности. В 1999 году был избран председателем краевой организации профсоюза работников среднего и малого бизнеса.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru