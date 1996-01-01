В США проводят молебны о спасении автопрома

В крупнейшей церкви Детройта прошла более чем необычная служба: священник, стоя у при припаркованных перед алтарем джипов производства GM, Ford и Chrysler, зачитал молитву о спасении Большой Детройтской Тройки и выделении экстренной государственной помощи автопрому США!

Тройка крупнейших американских автоконцернов предприняла все возможные меры, чтобы склонить Конгресс к утверждению законопроекта о выделении $34 млрд. экстренной финансовой помощи. Руководство GM дошло до публичного покаяния: в рекламном ролике, заказанном концерном, его менеджеры извиняются перед американцами за свою некомпетентность, злоупотребление доверием покупателей, низкое качество продукции, отсутствие инноваций и ущербный дизайн...

А в Greater Grace Temple состоялась еще более необычная PR-акция: преподобный Чарльз ЭЛЛИС, стоя у Ford Escape, Chevy Tahoe и Chrysler Aspen, припаркованных прямо перед алтарем, произнес молитву за благополучие американской автопромышленности и жителей Детройта, занятых на предприятиях Большой Тройки. Об этом пишет интернет-ресурс Русский Нью-Йорк.