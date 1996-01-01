Обладатель степени MBA разместил резюме на заднем сиденье своего такси

Джеймс УИЛЬЯМСОН, недавно получивший степень магистра делового администрирования (MBA) в Университете Ла Салль в Филадельфии, не может найти работу по специальности и зарабатывает на жизнь тем, что водит такси в Нью-Йорке. Однако надежды работать в бизнес-сфере Уильямсон не оставил. Молодой американец разместил свое резюме на заднем сиденье такси в надежде, что потенциальный работодатель прочитает и пригласит его на собеседование.